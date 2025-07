Pakistan: au moins huit morts dans l'effondrement d'un immeuble

Au moins huit personnes ont été tuées et neuf blessées vendredi dans l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Karachi, la plus grande ville du Pakistan, tandis que d'autres sont toujours ensevelies sous les décombres, selon les autorités.

L'accident s'est produit peu après 10H00 (05H00 GMT) dans le quartier pauvre de Lyari, autrefois en proie à la violence des gangs et considéré comme l'un des endroits les plus dangereux du Pakistan.

Ce bâtiment comptait une centaine de résidents, a déclaré à l'AFP un haut responsable local de la police, Arif Aziz.

Il était "délabré", a affirmé à l'AFP Saad Edhi, de la fondation Edhi qui participe aux opérations de secours aux côtés d'habitants de cette mégapole dont la population est évaluée à plus de 20 millions d'âmes.

La recherche de survivants s'est poursuivie tard dans la nuit, cependant que des proches étaient rassemblés près du site de la catastrophe, attendant des nouvelles.

Les secours évacuent le corps d'une victime sur une civière après l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Karachi, le 4 juillet 2025 AFP

Des photos de l'AFP montrent l'immeuble complètement détruit, alors que secours et engins de chantier en fouillent les ruines.

Sur ces images, on peut voir des corps de victimes évacués sur des civières tandis que d'autres habitants tentent de récupérer leurs affaires parmi les débris.

"L'immeuble craquait"

Shankar Kamho, un résident de cet immeuble qui était absent au moment de son effondrement, a quant à lui assuré qu'une vingtaine de familles habitaient là.

"J'ai eu un appel de ma femme disant que l'immeuble craquait et je lui ai dit de sortir immédiatement", a raconté sur place cet homme âgé de 30 ans.

Un secouriste fouille les décombres d'un immeuble d'habitation effondré à Karachi, le 4 juillet 2025 AFP

"Elle est allée prévenir les voisins mais une femme lui a dit: +Cet immeuble tiendra encore au moins dix ans.+ Malgré tout, ma femme a pris notre fille et est sortie. Vingt minutes après, l'immeuble s'écroulait."

Le département de la Santé de la province du Sindh a annoncé que le bilan s'élevait à huit morts et neuf blessés vendredi soir.

Saad Edhi a de son côté déclaré à l'AFP qu'il pourrait y avoir "au moins huit à dix autres personnes encore coincées".

"Toute ma famille est ensevelie"

Des engins de déblaiement se frayaient un passage pour parvenir jusqu'aux lieux et la police chassait les curieux.

Des proches de victimes attendent des nouvelles après l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Karachi, le 4 juillet 2025 AFP

Les six membres de la famille de Jumho Maheshwari, 70 ans, se trouvaient dans son appartement du rez-de-chaussée quand il est sorti pour aller au travail.

"Toute ma famille est ensevelie et tout ce que je peux faire c'est prier pour qu'elle soit retrouvée vivante", a-t-il lâché.

Une autre résidente, Maya Sham Jee, a expliqué que la famille de son frère était également sous les décombres.

"Nous sommes impuissants, nous pouvons juste espérer que les secouristes nous ramènent nos proches en vie", a-t-elle confié.

En juin 2020, au moins 18 personnes avaient perdu la vie lorsqu'un immeuble de 40 appartements s'était écroulé dans la même zone.

Les effondrements de toits et de bâtiments sont fréquents au Pakistan, un pays qui compte plus de 240 millions d'habitants, principalement en raison des normes de sécurité défaillantes et de la mauvaise qualité des matériaux de construction.

La ville de Karachi est particulièrement connue pour ses mauvaises constructions, ses agrandissements illégaux, ses infrastructures vieillissantes, sa surpopulation et son application laxiste des réglementations en matière de BTP.