Pakistan: douze policiers tués dans une attaque au Pendjab

Un convoi de police a été attaqué ce jeudi 22 août dans le district de Rahim Yar Khan dans la province du Pendjab au Pakistan, a annoncé la police. Le convoi, transportant une vingtaine de policiers, a été pris pour cible alors que l’un de ses deux véhicules s’était retrouvé embourbé. Des dizaines d’assaillants ont lancé l’assaut sur les véhicules de police, utilisant des lance-roquettes.

Embuscade

Les policiers patrouillaient à la recherche d’un groupe de voleurs, il est d’ailleurs probable selon les autorités que les assaillants responsables de l’embuscade ne soient pas membres d’un groupe militant, mais d’une bande armée locale.

12 des policiers ont succombé à l’attaque; tandis que sept autres ont été blessés. Ces derniers ont par la suite été transportés à l’hôpital de Rahim Yar Khan pour y recevoir des soins.

Le président pakistanais, Asif Alai Zardari, le premier ministre Shehbaz Sharif et le ministre de l'intérieur, Mohsin Naqvi, ont condamné l’attaque, l’une des plus meurtrières ayant ciblé les forces de l’ordre au Pakistan depuis plusieurs années, et qualifiant les policiers tués de “martyrs”.

Des attaques fréquentes

Les attaques conduites par des bandes armées dans les provinces du Sindh et du Pendjab sont monnaie courante depuis des décennies. Celles-ci perpètrent notamment des enlèvements avec demandes de rançon.

Selon le bureau du premier ministre, celui-ci a ordonné “une action immédiate” contre les assaillants. L’un d’entre eux a par la suite été abattu dans la nuit d’après un communiqué de la police.

Cette attaque survient quelques heures heures à peine après qu’un bus scolaire ait été pris pour cible plus tôt dans la journée, toujours au Pendjab. L’attaque, non revendiquée, avait tué deux enfants et fait six blessés.