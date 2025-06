Parade militaire à Washington : Trump ravi, importantes manifestations d'opposants ailleurs

Donald Trump s'est montré ravi de la grande parade militaire dont il avait rêvé, samedi 14 juin 2025 à Washington, lors d'une journée marquée par d'importantes manifestations contre sa politique à travers les États-Unis.

Dans une atmosphère alourdie par le meurtre d'une élue locale samedi matin et l'affrontement entre Israël et l'Iran, parade militaire d'un côté et défilés protestataires de l'autre ont souligné à quel point les États-Unis sont profondément divisés.

À travers le pays, des centaines de milliers d'opposants à Donald Trump sont descendus dans les rues sous le mot d'ordre “No Kings” pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des dérives dictatoriales du président et “la militarisation de notre démocratie”, avec quelques incidents.

À Salt Lake City (ouest), des tirs lors d'une manifestation rassemblant quelque 10 000 personnes ont fait un blessé grave, selon la police, qui a arrêté un suspect.

À Los Angeles, la police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser des milliers de manifestants qui ont défilé sous le regard des militaires envoyés par Donald Trump pour tenter de juguler les violences lors des protestations contre sa politique migratoire. Les membres de la Garde nationale, qui protègent certains bâtiments, ont été hués par le cortège.

“Fan du président”

Dans la capitale, le président américain, qui fêtait ses 79 ans, a assisté durant environ deux heures depuis une tribune au défilé rassemblant près de 7 000 soldats et quelque 150 véhicules militaires, survolés par des dizaines d'avions et d'hélicoptères.

La Maison Blanche a avancé le chiffre de 250 000 spectateurs.

Mais la foule faisait preuve d'un enthousiasme mesuré, ont constaté des journalistes de l'AFP.

(Re)voir États-Unis : parade anniversaire et défilés anti-Trump

“Je suis là parce que je suis un fan du président et aussi parce que je soutiens l'armée”, a déclaré à l'AFP Oscar Williamson, lycéen de 17 ans originaire de l'État de New York, sous sa casquette rouge “Make America Great Again”. Le jeune homme dit soutenir la politique migratoire du républicain : “On a accueilli trop de migrants, ce n'est pas bon pour l'économie et il y a des problèmes de sécurité”, assure-t-il.

“Je ne soutiens pas Trump, je n'ai pas voté pour lui et je n'aime pas sa politique, j'ai toujours été démocrate mais j'aime une bonne parade militaire”, estimait de son côté son père, Paul Hagenloch, professeur d'histoire à l'Université de Syracuse.

Donald Trump a souvent applaudi les militaires et s'est levé à plusieurs reprises pour faire le salut militaire au passage des troupes.

Un message politique fort

Dans un discours inhabituellement bref à l'issue du défilé, le commandant en chef a rendu hommage à ses soldats, “des héros et des légendes”, rappelant les nombreuses batailles du passé.

“Nous sommes actuellement le meilleur pays du monde, et notre pays sera bientôt plus grand et plus fort que jamais”, s'est félicité Donald Trump.

La soirée s'est terminée avec un petit concert et des feux d'artifice tirés au pied du Washington Monument. Le budget annoncé pour cette parade se montait à 45 millions de dollars.

Cette démonstration de force est inhabituelle aux États-Unis, où le dernier défilé militaire d'envergure remontait à 1991, après la Guerre du Golfe. Et si officiellement cette manifestation célébrait les 250 ans de l'Armée de Terre, le fait qu'elle se déroule le jour de l'anniversaire du président était particulièrement significatif, alors que le républicain ne cesse de repousser les limites de son pouvoir.

Meurtre politique et inquiétudes démocratiques

La journée avait démarré sous de tristes auspices. L'élue démocrate du Minnesota Melissa Hortman, 55 ans, et son mari ont été tués à leur domicile au petit matin. Un “acte délibéré de violence politique”, a dénoncé Tim Walz, gouverneur de cet État du nord.

Un autre élu démocrate et sa femme ont également été gravement blessés chez eux par des tirs.

Le suspect, un homme blanc de 57 ans considéré “armé et dangereux”, est activement recherché.

(Re)voir Grand angle : parade militaire pour l'anniversaire de Donald Trump

À part les incidents signalés à Los Angeles et Salt Lake City, les centaines de manifestations organisées dans la journée se sont dans l'ensemble tenues dans le calme.

“Il est essentiel pour nous de montrer que la démocratie est encore forte dans ce pays”, a déclaré à l'AFP Vikas Mehta, médecin de 45 ans présent parmi les dizaines de milliers de personnes qui ont défilé sous la pluie sur la 5ᵉ avenue à New York. “Nous voulons aussi montrer à nos enfants que, lorsque nous penserons à cette période de l'histoire où la démocratie était menacée, nous avons choisi de participer”.

Certains manifestants se sont réunis près de la résidence de Donald Trump en Floride, tandis que des rassemblements ont eu lieu à Paris et Mexico.