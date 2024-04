Parcoursup: la date limite des voeux repoussée en raison d'une panne

La plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur Parcoursup était inaccessible mercredi soir, en raison d'un "problème de disponibilité des serveurs", selon le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a repoussé d'un jour, à jeudi soir, la date limite du dépôt de candidatures.

Initialement, les candidats avaient jusqu'à mercredi 23H59 pour confirmer définitivement leurs voeux. Ils ont désormais jusqu'à jeudi 22H00 pour le faire.

Selon un message du compte Parcoursup, publié mercredi soir sur X (ex-Twitter), "le site #Parcoursup est momentanément indisponible. Nos équipes sont mobilisés pour rétablir la situation au plus vite. Pour vous permettre de finaliser votre dossier la date limite est reportée à jeudi 4 avril, 22h (heure de Paris)".

Contacté par l'AFP, le ministère de l'Enseignement supérieur a expliqué qu'un "problème de disponibilité des serveurs a été détecté : il diminue le nombre de connexions simultanées sur la plateforme. Le diagnostic est actuellement en cours".

En revanche, le ministère assure que "la situation n'est pas liée à un excès de connexions. La plateforme est adaptée aux flux qu'elle reçoit chaque année".

Les candidats avaient jusqu'au jeudi 14 mars inclus pour formuler 10 voeux maximum, non hiérarchisés, puis jusqu'au mercredi 3 avril inclus pour finaliser leur dossier et confirmer leurs voeux. Pour cette ultime étape décalée à jeudi soir, la plateforme permet de supprimer des formations sélectionnées. Il n'est pas possible en revanche d'en rajouter.

Chaque année, Parcoursup, successeur de la plateforme APB depuis 2018, occasionne stress et anxiété aux élèves et à leurs familles pour cette étape de fin de scolarité.