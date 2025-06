Parcoursup: ouverture de la phase d’admission complémentaire mercredi

La phase d'admission complémentaire de Parcoursup débute mercredi 11 juin à 14H00 et durera jusqu'au 11 septembre - en photo, une page du site web de la plateforme le 15 janvier 2025

La phase d'admission complémentaire de la plateforme Parcoursup, qui permet aux candidats de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux dans les formations disposant encore de places, ouvre mercredi pour les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation.

Cette phase d'admission complémentaire, qui débute mercredi à 14H00, durera jusqu'au 11 septembre.

Elle s'adresse en particulier aux candidats qui n'auraient eu que des réponses négatives au cours de la phase principale. L'idée est de leur permettre si possible de retrouver des perspectives avant les épreuves écrites du baccalauréat, qui commenceront par la philo le 16 juin.

Sont aussi concernés les candidats dont tous les vœux sont en liste d'attente, ceux qui ont déjà accepté une proposition mais veulent postuler pour des formations qui les intéresseraient plus, ou ceux qui n'avaient pas confirmé de vœux au 2 avril. Ceux qui ne se sont jamais inscrits sur la plateforme peuvent aussi participer.

Les candidats pourront formuler de nouveaux vœux jusqu'au 9 septembre. Les formations répondront au fur et à mesure des candidatures, et pourront envoyer des propositions d'admission jusqu'au 11 septembre inclus.

En 2024, 80.000 candidats avaient reçu une proposition d’admission en participant à la phase complémentaire, précise le ministère de l'Enseignement supérieur.

Cette phase s'ajoute à la phase d'admission principale de la plateforme qui, elle, se termine le 10 juillet.

Cette année, il a été demandé aux candidats ayant des vœux en attente de classer par ordre de préférence ceux qu'ils souhaitent conserver entre le 6 et le 10 juin inclus. Cela doit permettre de prendre en compte ces préférences dès mercredi dans l'envoi des propositions d'admission et de faire évoluer plus vite les listes d'attente.

Tout ce processus reste conditionné à l'obtention du bac, dont les résultats seront communiqués le 4 juillet.

Pendant les épreuves écrites (philo le 16 juin, épreuves de spécialité entre le 17 et le 19 juin, Grand oral du 23 juin au 2 juillet), les délais de réponse aux propositions d'admission de Parcoursup seront suspendus (du 13 au 20 juin pour le bac général et technologique).

Cette année, les lycéens et étudiants en réorientation ont commencé à recevoir leur réponse le 2 juin sur Parcoursup.

Quelque 66% des lycéens ont reçu "au moins une proposition d'admission" dès le premier jour, et "2,67 millions de propositions ont été envoyées aux candidats", selon les ministères de l'Education et de l'Enseignement supérieur.