Paris : un policier attaqué au couteau, l'agresseur grièvement blessé par balle

Des policiers, des gendarmes et un soldat sécurisent la zone devant une boutique Louis Vuitton après qu'un homme ait attaqué un policier avec un couteau, sur les Champs-Elysées, à Paris, le 18 juillet 2024.

Un policier a été blessé au couteau jeudi soir à Paris par un homme lui-même grièvement blessé ensuite par balle par un autre agent, selon le récit des faits rapportés à l'AFP par une source policière.

L'agresseur, qui était en "urgence absolue" selon cette source policière, avait été refoulé d'une boutique Louis Vuitton située à proximité et qui avait requis l'intervention de la police.

"À la vue de la police, l'homme a pris la fuite un couteau à la main et, lors d'une volte-face, a blessé un policier à l'oreille", a ajouté une autre source policière, sans préciser la gravité de cette blessure.

"Le policier blessé est affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police", a précisé une autre source policière.

"Un policier a été victime d’une attaque dans le 8ème arrondissement de Paris alors qu’il intervenait suite à un appel d’agents sécurisant une boutique. L’auteur a immédiatement été neutralisé par des policiers en sécurisation. Soutien indéfectible", a réagi sur X le ministre de l’Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin.

Près du lieu de l'agression, non loin des Champs-Élysées, un camion de déminage et au moins quatre camions de gendarmerie et quatre de police étaient stationnés, a constaté une journaliste de l'AFP. Des rubans encerclent toute la zone. Les gendarmes ont garé des camions pour masquer la vue aux passants.

"Les policiers ont voulu attraper un voleur à la tire qui ne s'est pas laissé faire, il a sorti un couteau et a blessé un policier au bras", a de son côté affirmé à l'AFP la maire LR du VIIIe arrondissement, Jeanne d'Hauteserre.

"Le policier a défendu son collègue et a tiré dans le ventre", a-t-elle ajouté, précisant que l'auteur "apparemment (venait) juste d’être réanimé et emporté à l’hôpital".

"Merci au collègue de la 270e promotion qui a riposté et neutralisé l’assaillant. Sur le terrain depuis 2 jours et déjà projeté dans la réalité du terrain", a réagi sur X Linda Kebbab, secrétaire nationale du syndicat de police Un1té

Cette agression intervient à huit jours de l'ouverture des Jeux Olympiques dans la capitale, au cours desquels sera déployé un imposant dispositif de sécurité.