Pas-de-Calais: crues "exceptionnelles", une soixantaine de communes touchées

Des dizaines de communes du Pas-de-Calais se sont réveillées les pieds dans l'eau, la Liane et l'Aa, placés en vigilance rouge aux crues, ayant atteint des niveaux exceptionnels

Des dizaines de communes se sont réveillées les pieds dans l'eau mardi dans le Pas-de Calais, où la Liane et l'Aa, placés en vigilance rouge aux crues, ont atteint des niveaux exceptionnels autour de Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait état sur X (ex-Twitter) de "sept personnes blessées", sans plus de détail, ajoutant que plus de 1.500 sapeurs-pompiers étaient mobilisés dans le Nord Pas-de-Calais.

Le fleuve côtier Aa a été placé en vigilance rouge dès lundi soir, suivi de la Liane mardi matin, après des averses ayant pris un caractère orageux plus intense que prévu dans la nuit de lundi à mardi.

Quelques jours après des inondations liées à la tempêtes Ciaran, une soixantaine de communes ont été "impactées" par ces nouvelles inondations, avec des dégâts "importants" a précisé la préfecture, qui a décidé de fermer des dizaines d'établissements scolaires.

Vigicrues, le service d'information sur les risques de crues des principaux cours d'eau en France, qualifie d'"exceptionnelles" celles de mardi.

Les crues de l'Aa dépassent le record "historique de mars 2002", lorsque plusieurs centaines d'habitations avaient été inondées, selon le site du syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux de l'Aa.

"Tout est à refaire"

A Blendecques, près de Saint-Omer, où le soleil est revenu, les habitants constatent les dégâts dans les maisons sinistrées.

Fichier vidéo "Tout est à refaire", déplore Ludovic Provence, 43 ans, venu chez sa marraine pour tenter de limiter les dégâts. Il est "désespéré" par cette crue, la deuxième qui touche la maison après 2002. "Contre l'eau, on ne peut rien faire. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour bloquer l'eau".

Les plaques de métal installées contre l'entrée du jardin et la porte de la maison ont été submergées. L'eau est montée à 27 centimètres dans la cuisine, mesure Ludovic.

Le plus dur, sourit-il tristement, "ça a été de faire sortir mon parrain", qui "ne voulait pas sortir (...) c'est sa maison". En 2002, déjà, il était resté si longtemps qu'il avait dû être évacué par la fenêtre.

La préfecture a décidé de fermer après la cantine et avant 14h les établissements scolaires de 33 communes supplémentaires du Pas-de-Calais, dans le bassin de Liane autour de Boulogne-sur-Mer.

Cette décision intervient après la fermeture, décidée la veille, des établissements scolaires de Saint-Omer et de 35 autres communes du bassin de l'Aa, soit 67 écoles, quatre collèges et quatre lycées, pour toute la journée de mardi.

Selon la préfecture, la crue de l'Aa n'a fait aucun blessé et aucune évacuation n'a été nécessaire pendant la nuit.

Elle a appelé les habitants à s'éloigner des cours d'eau, des berges et des ponts, ne jamais s'engager sur une route inondée et rester à l'abri, si possible à l'étage.

Sur la Liane, Vigicrues souligne que le niveau est en train de monter "à l'aval à Isques où des débordements généralisés et très dommageables sont en cours".

La crue de l'Aa "va se propager à l'aval à Wizernes où des débordements généralisés et très dommageables sont attendus en deuxième partie de journée mardi", détaille Vigicrues.

La vigilance rouge annoncée lundi à 16h par Météo-France s'applique jusqu'à mercredi soir.