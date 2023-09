Pas-de-Calais: une migrante retrouvée morte sur une plage de Sangatte

Une migrante a été retrouvée morte mardi sur une plage de Sangatte (Pas-de-Calais) dans des circonstances qui restent à déterminer, après des tentatives de traversée de la Manche dans la nuit par des exilés cherchant à gagner l'Angleterre.

"Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce matin" à Blériot-Plage "pour porter secours à une jeune femme en arrêt cardio-respiratoire", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais à l'AFP. "Malgré leur intervention, elle a été déclarée décédée."

"A cette heure, les circonstances exactes du décès ne sont pas établies", a-t-elle ajouté. "Une enquête est en cours sous l'autorité du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer."

Selon le parquet, qui a ouvert une enquête pour "recherche des causes de la mort", la victime est "une ressortissante érythréenne née en 1999".

Une autopsie sera effectuée mercredi et "devrait s'orienter vers une noyade", a précisé à l'AFP Philippe Sabatier, procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer. Selon les premiers éléments de l'enquête, "elle serait tombée d'une embarcation pneumatique" lors d'une tentative de traversée.

Entendu dans le cadre de l'enquête, son compagnon a affirmé qu'elle avait été piétinée avant de tomber de l'embarcation, "une thèse que ne confirme pas" un premier examen du corps effectué mardi, précise le procureur adjoint.

Selon une source policière, le corps a été retrouvé vers 5H00 du matin.

La préfecture maritime (Prémar) de la Manche et la mer du Nord a recensé cinq tentatives de traversée de la Manche dans la nuit de lundi à mardi.

"Il y avait une grosse fenêtre météo pour les traversées cette nuit, ce qui a généré beaucoup de tensions et des bagarres" sur le littoral, a affirmé à l'AFP Nikolaï Posner, un responsable de l'association Utopia 56. Cette dernière a reçu "beaucoup d'appels" d'urgence sur sa ligne téléphonique dans la nuit, a-t-il souligné.

"Violence, souffrance et morts"

Dans une vidéo transmise par l'association, une femme brune en jeans et baskets, sans doute la victime, est étendue inanimée au bord de l'eau, dans la nuit, entourée de plusieurs personnes dont l'une au moins porte un gilet de sauvetage.

La vidéo a été reçue initialement vers 5H30 mardi par Utopia 56, qui gère un numéro d'urgence dédié aux migrants sur le littoral nord.

"Ce que nous voyons quotidiennement, c'est de la violence, de la souffrance et des morts", a déploré Nikolaï Posner.

Les précédents décès de migrants aux abords de la Manche remontent au 12 août, quand six Afghans de 21 à 34 ans ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation.

Quatre personnes ont été mises en examen et incarcérées en France quelques jours après ce naufrage, le plus meurtrier dans le détroit du Pas-de-Calais depuis celui survenu en novembre 2021, quand au moins 27 migrants avaient péri.

Selon les autorités britanniques, plus de 21.000 personnes étaient arrivées au Royaume-Uni début septembre en traversant la Manche sur de petites embarcations depuis le début de l'année. Et ils sont plus de 100.000 depuis que le Royaume-Uni a commencé à comptabiliser ces arrivées en 2018.

La plupart de ces personnes demandent l'asile, ce qui a entrainé un engorgement du système d'accueil et de traitement de ces demandes, avec plus de 175.000 personnes qui attendaient fin juin une décision.

Les autorités procèdent régulièrement à des démantèlements de campements sur le littoral.

Cent-onze personnes ont encore été évacuées mardi de campements à Loon-Plage (Nord), à une quarantaine de kilomètres de Sangatte, portant à 5.452 le nombre de personnes "mises à l'abri" depuis le début de l'année, a annoncé la préfecture des Hauts-de-France du dans un communiqué.

