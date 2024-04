"Pas de jour férié quand on est en campagne", lance Attal à la majorité

"Pas de jour férié quand on est en campagne". Gabriel Attal a sommé mardi ses ministres et sa majorité de s'impliquer davantage dans la campagne des élections européennes, où le camp présidentiel est devancé dans les sondages par l'extrême droite, et talonné par le PS.

"Il faut se démultiplier là où c’est utile. Le 9 mai (jour férié) sera une très grosse mobilisation: chaque ministre devra faire un déplacement dans son périmètre ministériel pour valoriser le bilan européen. Pas de jour férié quand on est en campagne", a déclaré le Premier ministre et chef de la majorité devant le premier "comité politique" de la campagne de la majorité, au siège du parti Renaissance.

Gabriel Attal a invité ses troupes à "parler d'Europe" et à "marteler" quatre thèmes, l'agriculture, l'environnement, la réindustrialisation et la défense, mais aussi à "débusquer (les) faiblesses" des oppositions, et ce "sans fébrilité".

"On est les seuls à pouvoir vraiment faire avancer l’Europe. On est les seuls à savoir où on veut emmener l’Europe, contrairement aux +y'a qu'à, faut qu'on+ à gauche et aux +un jour c'est oui, un jour c'est non+ du RN", a ajouté le chef du gouvernement.

"On est les seuls à parler d’Europe. Pour la Nupes (alliance de la gauche, ndlr), c’est la primaire de l’élection de 2027 : Mélenchon et Glucksmann le disent" et la Nupes est "unie dans cette élection: ils sont tous contre le nucléaire, tous contre le plan de relance, tous contre le pacte asile immigration" de l'Union européenne, a détaillé Gabriel Attal.

"Chaque voix qui manque chez nous est une voix pour le Frexit en pièces détachées", a-t-il ajouté. La majorité considère que le Rassemblement national, qui veut changer toute l'organisation de l'Union européenne, soutient une forme de sortie "déguisée" de la France de l'UE.

Ce premier comité de campagne, auquel participaient plusieurs ministres, a porté sur trois axes: "pour quoi et pour quel idéal faire campagne", "comment nous devons valoriser le bilan de la majorité présidentielle qui est sans égal", et enfin "l'organisation pour avancer dans le même sens, en étant offensifs, percutants et efficaces".