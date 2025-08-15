Pas de traité contre la pollution plastique, échec des négociations en Suisse

Dix jours d'intenses négociations n'auront pas suffit à réconcilier les deux camps. Les 185 pays réunis à Genève ont abdiqué ce vendredi 14 août au matin. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un texte permettant de lutter contre la gangrène de la pollution plastique. 

Le
15 Aoû. 2025 à 05h22 (TU)
Par
TV5MONDE
Avec agences
PLASTIQUE

Des membres du mouvement « Break Free From Plastic » brandissent des pancartes le mardi 12 août 2025 devant les bâtiments des Nations Unies à Genève, en Suisse, où se déroulaient encore des négociations pour un accord mondial visant à mettre fin à la pollution plastique. Vendredi 15 août, les négociations ont échoué.

Jennifer McDermott/AP
"Nous n'aurons pas de traité sur la pollution plastique ici à Genève" : au lever du jour ce vendredi, en plein séance plénière, le représentant de la Norvège a bien dû se rendre à l'évidence. Le consensus, malgré la dizaine de jours de négociations, n'a pas été atteint. 

Deux positions, pas de consensus

En Suisse, deux camps se sont affrontés. 

Celui des "ambitieux", avec à son bord les pays de l'Union européenne, le Canada, l'Australie, de nombreux pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'insulaires. Pour eux, il était nécessaire de réduire la production mondiale de plastique qui affecte la santé humaine, animale et les systèmes alimentaires. 

En face, des États principalement producteurs de pétrole et d'hydrocarbures, des ingrédients à la base du plastique. 

Un nouveau texte présenté au milieu de la nuit de jeudi vendredi devait encore être aménagé sur plus d'une centaine de points. Le temps et les volontés ont manqué pour les chefs de délégation réunis en session informelle. 

Une nouvelle session de négociations ? 

L'avenir n'est pas clair. L'Ouganda a demandé une nouvelle session de négociations. La Commissaire européenne à l'environnement, Jessika Roswall a estimé que Genève avait permis d'établir "une bonne base" pour une reprise des négociations.

Le président des pourparlers, le diplomate équatorien Luis Vayas Valdivieso, est censé donner une brève conférence de presse selon l'ONU. Luis Vayas Valdivieso présidait déjà au dernier sommet sur la pollution plastique en Corée du Sud à Busan en 2024. Les négociations, là-aussi, avaient débouché sur un échec et les discussions avaient été ajournées. 

Sa gestion des pourparlers a été critiquée de manière anonyme tout au long des négociations.

75% du plastique devient déchet 

Selon la CNUCED, la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, 75 % de tous les plastiques produits sont "devenus des déchets", finissant leur route en majorité dans les mers du globe, empoisonnant les écosystèmes. 

En 2023, la production plastique a atteint les 436 millions de tonnes selon le rapport du Global Trade Update. Sa valeur commerciale a dépassé les 1 100 milliards de dollars, ce qui représente 5% du commerce total de marchandises dans le monde. Le plasique est non seulement partout, mais il est aussi une industrie extrêmement lucrative.

