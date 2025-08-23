Pauline Basquin et son cheval Sertorius, chefs de file du dressage français

Le
23 Aoû. 2025 à 15h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Laure FILLON
© 2025 AFP
La cavalière française Pauline Basquin et son cheval Sertorius, le 5 juin 2025 à Saumur

La cavalière française Pauline Basquin et son cheval Sertorius, le 5 juin 2025 à Saumur

AFP/Archives
Loic VENANCE
Partager 4 minutes de lecture

Ils ont fait danser Versailles lors des Jeux olympiques de Paris: Pauline Basquin et son cheval Sertorius, qui seront présents au Championnat d'Europe à Crozet (Ain) fin août, sont les actuelles têtes de file du dressage français.

Leur prestation sur la musique de Stromae avait été applaudie par le public et visionnée plus de trois millions de fois, une performance pour une discipline méconnue du grand public. "On s'est vraiment sentis soutenus comme on ne l'a jamais été", relate Pauline Basquin à l'AFP.

La cavalière et sa monture se connaissent bien. Le hongre est arrivé au Cadre Noir de Saumur, prestigieuse institution équestre où travaille Pauline Basquin, à l'âge de trois ans, au départ pour rejoindre les chevaux exécutant des sauts d'école.

La cavalière française Pauline Basquin et son cheval Sertorius, le 5 juin 2025 à Saumur

La cavalière française Pauline Basquin et son cheval Sertorius, le 5 juin 2025 à Saumur

AFP/Archives
Loic VENANCE

"Comme il était petit, ils me l'ont confié", raconte-t-elle. A cinq ans, le cheval bai a "montré des prédispositions pour la discipline du dressage" et elle l'a gardé. "C'est un peu mon cheval de coeur. On est un vieux couple maintenant. On a tout fait ensemble", confie-t-elle, souriante.

Sertorius revient de loin. "Il a eu un gros souci de santé en 2019, on a failli le perdre", raconte Pauline Basquin. Le cheval a eu une colique, première cause de mortalité chez les chevaux, a attrapé un staphylocoque en clinique et a dû être réopéré. "Il a été arrêté quasiment deux ans" mais "il est toujours là, c'est un petit guerrier", salue sa cavalière.

La Bretonne de 46 ans a toujours baigné dans le milieu équestre. "On m’a posé sur un poney que je ne savais pas encore marcher", se remémore-t-elle.

La cavalière française Pauline Basquin et son cheval Sertorius, le 5 juin 2025 à Saumur

La cavalière française Pauline Basquin et son cheval Sertorius, le 5 juin 2025 à Saumur

AFP/Archives
Loic VENANCE

"Elle a commencé à faire de la compétition dès qu’elle pouvait, vers huit-neuf ans", se souvient son père, Charles-Henri Basquin, qui tenait un poney-club près de Rennes avec sa femme.

Cinq ans d'études en faculté de sport lui ont fait prendre conscience, que sa place était avec des chevaux. Fin 2006, elle a été embauchée au Cadre Noir comme cavalière de saut d'obstacles.

JO de Los Angeles

Mariée à un cavalier, elle a deux enfants. "Dans la vie le plus important pour elle, c'est sa famille", assure son père. Pauline Basquin a rejoint la section du Cadre Noir consacrée au dressage et aux galas, ce qui lui a permis de continuer la compétition mais moins souvent qu'en CSO.

Depuis sa 16e place en finale individuelle en musique, une première pour la France depuis Atlanta en 1996 et sa victoire lors de l'étape de Coupe du Monde à Madrid, elle est vue comme la cheffe de file du dressage français.

La cavalière française Pauline Basquin lors de l’épreuve de dressage en individuel aux Jeux olympiques de Paris, le 4 août 2024 à Versailles

La cavalière française Pauline Basquin lors de l’épreuve de dressage en individuel aux Jeux olympiques de Paris, le 4 août 2024 à Versailles

AFP/Archives
Pierre-Philippe MARCOU

L'écuyère de Saumur prend la chose avec détachement. "J'ai de la chance que ce soit moi en ce moment, ça ne le sera pas tout le temps", dit-elle. "Une victoire en équipe me donne plus de frissons qu'une victoire en individuel", poursuit-elle.

"Elle a l’esprit compétitif", mais "ce n'est pas une individualiste, loin de là", abonde son père, mentionnant qu'elle a fait un sport collectif, du volley-ball, plus jeune. Il loue aussi "son humilité" et son sens de la fête.

"Elle est importante au sein d'une équipe car elle amène sa bonne humeur", abonde Jean Morel. "C'est une cavalière énormément à l'écoute de son cheval", elle monte "sans contraintes, avec beaucoup de légèreté", poursuit le sélectionneur de l'équipe de France de dressage.

Sertorius "n'est pas un cheval extraordinaire par rapport aux autres au niveau modèle, mais la complicité qu'elle a avec lui explique en partie leur réussite", estime le sélectionneur.

Les prochaines échéances pour le couple sont les Championnats d'Europe de dressage qui se tiendront en France, à Crozet (Ain) du 27 au 31 août et surtout les championnats du Monde en 2026, qualificatifs pour les prochains JO en 2028.

"Sertorius aura 18 ans pour Los Angeles. C'est lui qui nous dira s’il a encore envie de continuer", conclut Pauline Basquin.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

La Seine à Choisy-le-Roi le 14 août 2025, le lendemain de la découverte de quatre corps dans le fleuve
International

Corps dans la Seine: soupçonné des quatre meurtres, le principal suspect présenté à un juge

Le Premier ministre François Bayrou lors d'un déplacement en Charente-Maritime, dans un bâteau pour l'Ile d'Aix, le 7 août 2025
International

10 septembre: le blocage ne peut être la réponse à la crise budgétaire, dit Bayrou

Le drapeau ukrainien flotte à côté du Monument de la Mère Patrie, le 23 août 2025 à Kiev
International

L'Ukraine lance une série d'attaques contre la Russie le jour de son indépendance

47.25931, -0.07808

À la une

Afrique

Demande de peine de mort contre Joseph Kabila : quelles sont les réactions en RD Congo ?

Football

"Quiconque regarde avec indifférence trahit les valeurs du FC Bayern" : comment les ultras ont mis fin au contrat avec le Rwanda

Afrique

RD Congo : pourquoi le pouvoir requiert la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila

International

En Israël, un dirigeant de l'opposition tend la main à Netanyahu pour sauver les otages

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Sport

AfroBasket 2025: Brancou Badio, Aliou Diarra, Childe Dundao... Ces joueurs qui ont porté leur équipe en demi-finales

International

Russie - Ukraine: la perspective d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine s'éloigne

International

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

International

Kim Jong Un décore ses soldats déployés en soutien de la Russie contre l'Ukraine