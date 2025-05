Pays-Bas: grande manifestation contre "le génocide" à Gaza

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à La Haye dimanche contre la politique du gouvernement néerlandais envers Israël et contre la guerre à Gaza, plus grande manifestion depuis 20 ans aux Pays-Bas selon les organisateurs.

Les manifestants portaient des vêtements rouges pour tracer symboliquement une ligne rouge, exhortant le gouvernement à prendre des mesures contre Israël, qui se rend coupable selon eux de "génocide" à Gaza.

Les organisateurs de la manifestation estiment que plus de 100.000 personnes y ont participé, estimant qu'elle était la plus importante manifestation des 20 dernières années aux Pays-Bas.

La police n'a, de son côté, pas donné de nombre de participants.

"Aujourd'hui, je participe à la manifestation contre le génocide à Gaza et la complicité des Pays-Bas à celui-ci", a déclaré auprès de l'AFP Rick Timmermans, un stagiaire de 25 ans.

"Les Pays-Bas fournissent toujours des pièces pour les avions F-35 et refusent fermement de réfuter les actions d'Israël, et ce depuis des mois et des mois et des mois", a-t-il ajouté.

La manifestation, qui s'est déroulée dans le calme, a rassemblé des personnes de tous âges, vêtues de rouge, portant des panneaux avec l'inscription "Stop au génocide".

"Je me sens très impuissante, car on ressent tellement d'injustice et on ne peut rien faire, à part faire entendre notre voix", a confié Jolanda Nio, 59 ans, professeure des écoles.

"J'ai parfois honte du gouvernement, parce qu'il ne veut pas tracer de limite", dit-elle, "mais quand je vois ça, je suis à nouveau si fière de mon pays".

L'armée israélienne a annoncé dimanche de "vastes opérations terrestres dans le nord et le sud de la bande de Gaza", où au moins 50 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués dans de nouveaux bombardements, selon les secours.

L'armée avait intensifié samedi son offensive à Gaza visant, selon elle, à libérer les otages israéliens retenus par le Hamas et à défaire le mouvement islamiste palestinien, une escalade critiquée à l'international.

"Ce qui se passe en Israël, un pays occidental civilisé, je ne comprends pas que c'est possible, je n'ai vraiment pas les mots", lâche Renske Schipman, 60 ans, chargée de projet.

"Le gouvernement doit donc tracer une ligne rouge claire pour dire : jusqu'ici et pas plus loin", estime-t-elle auprès de l'AFP.