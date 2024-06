Pékin promet d'agir "avec détermination et force" pour empêcher l'indépendance de Taïwan

Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a prévenu dimanche que Pékin "agira avec détermination et force" pour empêcher l'indépendance de Taïwan mais a réclamé plus de communications militaires avec les Etats-Unis.

M. Dong s'exprimait lors du Dialogue Shangri-La à Singapour, un forum majeur sur la sécurité où il a rencontré vendredi le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin pour les premiers pourparlers substantiels entre les chefs de la Défense des deux pays en 18 mois.

"Nous avons toujours été ouverts aux échanges et à la coopération, mais cela exige que les deux parties se rencontrent à mi-chemin", a déclaré M. Dong.

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin (c) après une réunion avec son homologue chinois Dong Jun, le 31 mai 2024 à Singapour AFP

"Nous pensons que nous avons besoin de plus d'échanges précisément parce qu'il existe des différends entre nos deux armées".

Les deux responsables de la Défense se sont entretenus pendant plus d'une heure vendredi dans l'hôtel qui accueille le forum, auquel participent des responsables de la défense du monde entier et qui est devenu, ces dernières années, un baromètre des relations entre les États-Unis et la Chine.

A l'issue de la rencontre, M. Austin a déclaré que les conversations téléphoniques entre les commandants militaires américains et chinois reprendraient "dans les prochains mois".

Carte de Taïwan et de la Chine montrant notamment la ligne médiane du détroit de Taïwan, démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas AFP/Archives

M. Austin a ainsi "réaffirmé" l'engagement pris par les présidents Joe Biden et Xi Jinping lors d'un sommet à San Francisco en novembre 2023 de reprendre les conversations téléphoniques au niveau des commandants dans les mois à venir.

Pékin a de son côté salué la "stabilisation" des relations entre les deux pays.

Mais Dong Jun a aussi souligné dimanche la détermination de la Chine à défendre sa souveraineté revendiquée sur Taïwan.

"L'Armée populaire de libération de Chine a toujours été une force indestructible et puissante dans la défense de l'unification de la patrie, et elle agira à tout moment avec détermination et force pour freiner l'indépendance de Taïwan et faire en sorte qu'elle ne réussisse jamais dans ses tentatives", a déclaré M. Dong.

Carte de la mer de Chine méridionale AFP/Archives

Le responsable chinois a averti que la retenue de Pékin en mer de Chine méridionale avait "des limites", à la suite d'une série d'accrochages entre navires chinois et philippins dans une zone contestée.

"La Chine a fait preuve d'une retenue suffisante face aux violations des droits et aux provocations, mais il y a des limites à cela", a déclaré M. Dong.

Les navires des garde-côtes chinois ont utilisé des canons à eau contre des bateaux philippins à plusieurs reprises dans des eaux que Pékin revendique presque entièrement et des collisions ont blessé plusieurs soldats philippins.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé à Singapour samedi, doit s'exprimer dimanche matin devant le forum et avoir des entretiens avec plusieurs responsables, dont le ministre américain de la Défense.