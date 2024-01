Pérou : levée de la grève au Machu Picchu après un accord avec le gouvernement

Le gouvernement péruvien et les manifestants en grève depuis six jours contre une "privatisation" selon eux de la vente des billets d'entrée au Machu Picchu, site inca le plus visité au monde et classé au patrimoine mondial, sont parvenus à un accord mercredi pour cesser le mouvement, selon les deux parties.

"La grève a été levée", s'est félicitée la ministre de la Culture Leslie Urteaga, à la radio RRP, au terme d'une rencontre avec les leaders grévistes.

Un porte-parole des manifestants, qui avaient empêché l'accès au site pendant plusieurs jours, Darwin Baca, a confirmé à l'AFP l'accord avec le gouvernement : "Nous avons pris la décision de mettre fin à la grève illimitée".

Plus de 1.200 touristes avaient été évacués au cours du week-end du site inca.

L'accord prévoit un retour à la normale sur le site dès mercredi et "l'annulation" de l'accord par lequel le gouvernement laissait la vente en ligne des billets d'entrée entre les mains d'un opérateur privé, selon la ministre.

Les grèvistes jugeaient que cela constituait un premier pas vers la privatisation du site et affirmaient que l'entreprise choisie, Joinnus, allait bénéficier de jusqu'à 3,2 millions de dollars par an de commissions grâce au nouveau système.

De nombreux commerces avaient baissé leur rideau dès jeudi et l'opérateur ferroviaire Ferrocarril Transandino avait suspendu vendredi sa desserte du site.

Selon le ministère de la Culture, le nouveau système de vente devait permettre de contrôler le flux de touristes et préserver la citadelle, classée au Patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983.

Le Premier ministre Alberto Otarola avait par ailleurs affirmé qu'une "mafia" avait détourné à son profit l'actuel système de vente de billets aux guichets.

Le complexe archéologique, situé à 130 kilomètres de la ville de Cuzco et à 2.438 mètres d'altitude, a été construit au XVe siècle sur ordre de l'empereur inca Pachacutec (1438-1470) et découvert en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham.

En temps, normal, il accueille 4.500 touristes par jour en moyenne.