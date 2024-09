Pérou: trois jours de deuil national après la mort d'Alberto Fujimori

Le Pérou a décrété jeudi trois jours de deuil national au lendemain de la mort d'Alberto Fujimori, qui a dirigé le pays d'une main de fer entre 1990 et 2000, et passé les dernières années de sa vie en prison pour corruption et crimes contre l'humanité.

Des funérailles nationales seront réservées à l'ancien dirigeant, décédé mercredi à Lima à l'âge de 86 ans, laissant un pays profondément divisé à son sujet. M. Fujimori recevra les "honneurs funéraires qui correspondent à un président en exercice", selon un décret signé par la cheffe de l'Etat Dina Boularte.

"Après une longue bataille contre le cancer, notre père, Alberto Fujimori, vient de partir à la rencontre du Seigneur. Nous demandons à ceux qui l'ont aimé de nous accompagner par une prière pour le repos éternel de son âme. Merci pour tout papa!", ont annoncé ses enfants Keiko, Hiro, Sachie et Kenji Fujimori.

La fille aînée de M. Fujimori, Keiko, a plus tard annoncé qu'une veillée funèbre se tiendrait à partir de jeudi au Musée national à Lima, précisant que l'enterrement de son père aurait lieu samedi.

Fichier vidéo "Nous recevrons tous ceux qui veulent lui dire au revoir en personne", a-t-elle déclaré sur X.

La Présidence de la République a confirmé "la triste nouvelle", présentant ses "sincères condoléances à la famille". "Que Dieu ait son âme et qu'il repose en paix", conclut le communiqué présidentiel.

"Nous nous coordonnerons avec la famille pour connaître ses souhaits concernant les funérailles de l'ex-président", a indiqué le directeur de cabinet ministériel.

L'ancien président péruvien Alberto Fujimori, comparaît devant le tribunal pour une audience à Lima, le 7 novembre 2013 AFP/Archives

L'ex-dirigeant, né au Japon, avait été libéré en décembre sur ordre de la Cour constitutionnelle "pour raisons humanitaires", malgré l'opposition de la justice interaméricaine, après avoir passé 16 ans dans une prison dans l'est de Lima.

Il y purgeait une peine de 25 ans pour crimes contre l'humanité, notamment pour deux massacres de civils commis par un escadron de l'armée dans le cadre de la lutte contre la guérilla maoïste du Sentier lumineux au début des années 1990.

"Il devait payer pour ce qu'il a fait, mais maintenant qu'il est mort, que pouvons-nous faire... Il n'a pas purgé sa peine", estime Juana Carrion, présidente de l'Association des proches des personnes enlevées, détenues et disparues du Pérou.

Un corbillard devant la maison de l'ancienne candidate à la présidence Keiko Fujimori après l'annonce du décès de son père, l'ancien président Alberto Fujimori, le 11 septembre 2024 à Lima, au Pérou AFP

L'ancien président surnommé "El Chino" (le Chinois), qui a profondément divisé le pays, a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années. Une tumeur maligne lui avait été diagnostiquée en mai à la langue, sur laquelle il avait une lésion cancéreuse depuis plus de 27 ans. En 2018, M. Fujimori avait rendu public un diagnostic de tumeur aux poumons.

Son état de santé s'était rapidement détérioré au cours des derniers jours, alors qu'il avait terminé en août sa radiothérapie au niveau de la bouche, ont indiqué à l'AFP des sources proches de la famille.

Un prêtre catholique était arrivé mercredi après-midi à son domicile dans le quartier de San Borja, à Lima, où il vivait avec sa fille aînée, Keiko Fujimori.

L'ancien président péruvien Alberto Fujimori, le 19 mai 2006 à Santiago du Chili AFP/Archives

Après l'annonce de sa mort, des partisans de M. Fujimori ont défilé devant sa résidence pour lui rendre hommage. Comme Nancy Gonzalez, pour qui l'ex-président a "mis fin au terrorisme, stabilisé l'économie".

M. Fujimori a été vu pour la dernière fois en public le 5 septembre quittant une clinique du quartier de Miraflores où il avait subi un scanner, comme il l'a lui-même révélé.

"Autoritaire et populiste"

Adepte du néolibéralisme, Alberto Fujimori a été un "précurseur en Amérique latine d'un style de politique", a déclaré à l'AFP l'analyste politique Augusto Alvarez.

Le président péruvien Alberto Fujimori passe en revue la garde d'honneur sur la Plaza de Armas, à Lima, le 28 juillet 1995 AFP/Archives

Selon lui, l'ancien président, qui a fait irruption sur la scène publique avec sa victoire électorale inattendue sur l'écrivain Mario Vargas Llosa, futur prix Nobel de littérature, a promu un modèle "autoritaire et populiste" qui a été reproduit dans de nombreux autres pays, tant par des mouvements de gauche ou de droite.

L'ancien président laisse dans le pays une image contrastée. Pour certains, il est l'homme qui a dopé l'essor économique du pays par ses politiques ultra-libérales, et combattu avec succès les guérillas du Sentier lumineux (maoïste) et du Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (guévariste).

D'autres se souviennent surtout des scandales de corruption et de ses méthodes autoritaires qui lui ont valu sa condamnation.

La députée et ancienne candidate à la présidentielle péruvienne Keiko Fujimori à l'ouverture du procès pour blanchiment d'argent dans le cadre du scandale Odebrecht, le 1er juillet 2024 à Lima AFP/Archives

Sa fille Keiko Fujimori a repris son flambeau politique mais a échoué à trois reprises au second tour de la présidentielle.

Le 14 juillet, la dirigeante du principal parti de droite du pays avait annoncé que son père se présenterait à l'élection présidentielle de 2026, ne sachant si elle pourrait y participer car, poursuivie pour blanchiment, le parquet a requis 30 ans de prison à son encontre.

Le Pérou a approuvé début août une loi déclarant prescrits les crimes contre l'humanité commis avant 2002 qui aurait pu bénéficier à Alberto Fujimori.

Approuvée malgré une résolution de la Cour interaméricaine des droits de l'homme mi-juin réclamant la suspension du processus législatif, elle bénéficiera à des centaines d'autres officiers accusés d'exactions pendant le conflit interne des années 1980 et 1990 qui a fait quelque 69.000 morts et 21.000 disparus.