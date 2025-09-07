Piétons fauchés par une voiture en Normandie: une deuxième victime est décédée

Le
07 Sep. 2025 à 13h32 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Une deuxième victime est décédée de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été fauchée accidentellement par une voiture à Pirou, dans la Manche

Une deuxième victime est décédée de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été fauchée accidentellement par une voiture à Pirou, dans la Manche

AFP/Archives
PHILIPPE HUGUEN
Partager 2 minutes de lecture

Une deuxième victime est décédée de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été fauchée accidentellement par une voiture à Pirou, commune balnéaire de la Manche, par un conducteur octogénaire vraisemblablement pris de malaise, a-t-on appris auprès du parquet.

Samedi vers 17h00, une voiture avait percuté un groupe de piétons près de la plage, tuant une femme sur le coup et blessant trois autres personnes grièvement.

Un de ces blessés, une femme "également âgée de plus de 70 ans", est décédé durant la nuit, a indiqué dimanche le procureur de la République de Coutances, Gauthier Poupeau, qui excluait dès samedi soir la thèse d'un acte "volontaire".

L'état de santé des deux autres victimes "reste préoccupant", ajoute-t-il.

Juste avant le drame, "un véhicule à boîte automatique", conduit par un homme de 81 ans, avait parcouru la route descendant vers la plage de Pirou "en percutant des panneaux de signalisation, des haies d'habitation et une partie de la terrasse d’un restaurant avant de faucher quatre piétons et terminer sa course contre des lampadaires, non loin de l’accès à la plage", relate M. Poupeau dans un communiqué.

Selon des images et témoignages de médias locaux, la voiture semble avoir parcouru plusieurs centaines de mètres "à vive allure" avant d'achever sa course sur le front de mer. Les images d'une webcam filmant la plage montraient samedi soir la voiture couchée sur le flanc, au niveau de la route longeant la plage.

Une septuagénaire heurtée par le véhicule était décédée sur place tandis que les trois autres piétons victimes étaient transportés par hélicoptère vers des hôpitaux.

"Les premiers éléments recueillis et les auditions réalisées, notamment du passager du véhicule, orientaient les investigations vers un acte involontaire résultant du malaise du conducteur, son pied étant maintenu sur l’accélérateur", souligne le procureur de Coutances.

Légèrement blessé, le conducteur avait retrouvé ses esprits après avoir été désincarcéré par les secours. "Les recherches en alcoolémie et le dépistage en produits stupéfiants se révélaient négatifs", relève M. Poupeau.

L'enquête en flagrance a été confiée à la Communauté de brigades de gendarmerie de Lessay, appuyée par la Brigade de recherche de Coutances.

Elle se poursuit notamment par le recueil de témoignages supplémentaires, l’exploitation de la vidéo-surveillance, l'examen des données du véhicule par le plateau technique d’investigation de la Gendarmerie (IRCGN Pontoise) et des expertises médicales du conducteur, explique M. Poupeau.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

jtchapter: Guerre en Ukraine : KIev frappée au coeur
International

Guerre en Ukraine : KIev frappée au coeur

jtchapter: Mostra de Venise : quand les cinéastes offrent à Gaza un premier rôle
International

Mostra de Venise : quand les cinéastes offrent à Gaza un premier rôle

jtchapter: Orianne Aymard, une femme en pleine ascension
International

Orianne Aymard, une femme en pleine ascension

48.11198, -1.67429

À la une

International

Royaume-Uni: les arrestations de centaines de manifestants pro-Palestine à Londres sont-elles anti-démocratiques ?

International

Ukraine: attaque russe record, le siège du gouvernement frappé pour la première fois

International

Qui était Carlo Acutis, l'adolescent influenceur devenu saint ?

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Culture

82e édition de la Mostra de Venise : quel est le palmarès ?

International

Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul

Afrique

"Corrige la carte", l'initiative pour rendre à l'Afrique sa vraie taille sur la mappemonde

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique