Plainte de l'Afrique du Sud contre Israël : décision très attendue de la Cour internationale de justice

La plus haute juridiction de l'ONU va rendre vendredi sa décision sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de "génocide" des Palestiniens dans la bande de Gaza.

Vendredi 26 janvier, à 13H00 (12H00 GMT), la CIJ "rendra son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Afrique du Sud", au Palais de la Paix, son siège à La Haye, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La Cour internationale de Justice (CIJ) pourrait potentiellement ordonner à Israël d'arrêter sa campagne militaire à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre.

Qui va juger l'affaire à la CIJ de La Haye ?

Dans l'affaire de la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël, les 15 juges de la Cour internationale de Justice (CIJ) sont rejoints par un juge spécialement nommé par Pretoria et un autre par Tel Aviv. Le premier est Dikgang Moseneke, 76 ans, l'un des plus hauts juges à la retraite d'Afrique du Sud qui a lutté contre l'apartheid et joué un rôle clé dans la transition du pays vers la démocratie. Le second est Aharon Barak, 87 ans, un survivant de l'Holocauste né en Lituanie en 1936 et devenu juge en chef de la Cour suprême d'Israël. Les décisions juridiquement contraignantes du tribunal sont prises à la majorité simple, mais il n'a aucun moyen de les faire appliquer.