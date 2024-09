Pluies et orages: pas de dégâts majeurs dans le sud-est, vigilance orange dans le centre

L'épisode pluvieux et orageux qui a touché le sud-est de la France dans la nuit de mercredi à jeudi n'a pas causé de dégâts majeurs, selon les pompiers et Météo-France a maintenu sa vigilance orange pluies-inondations pour sept départements du centre.

Sur l'Auvergne et la Bourgogne où il a pu tomber déjà dans la nuit jusqu'à 90 millimètres de pluie, est attendu jeudi la suite d'un "épisode de fortes précipitations occasionnant d'importants cumuls sur des surfaces étendues, nécessitant une vigilance particulière", a averti Météo-France qui maintient le niveau orange déclaré mercredi.

"Du côté méditerranéen, les orages ont donné des cumuls de l'ordre de 40 à 80 millimètres, localement 100 à 140 mm avec des pointes à 180 mm sur l'est du Var", des quantités notables, a noté l'institut météorologique dans son bulletin de 06H00 annonçant la fin de la vigilance orange dans le Var et les Alpes-Maritimes. Elle avait été levée dès 04H00 dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse.

A Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), les pompiers ont évacué dans la nuit une quarantaine de résidents d'un foyer pour personnes âgées autonomes vers un gymnase après un affaissement du toit ayant engendré des infiltrations, ont-ils indiqué à l'AFP.

La circulation des trains est interrompue au moins jusqu'à midi entre Cannes et Saint-Raphaël, en raison d'un "obstacle sur les voies" consécutif aux intermpéries, engendrant des retards importants, indique la SNCF sur X (ex-Twitter).

Sur le littoral, dans le Var et les Alpes-Maritimes, quelques personnes dans des campings avaient été déplacés soit vers des bungalows, soit vers d'autres lieux plus au sec par mesure de prévention jusqu'à la levée de la vigilance orange.

A Saint-Raphaël, dans le Var, où un orage est longtemps resté stationnaire, un gros impact de foudre a touché une croix en pierre sur le dôme de la basilique de Saint-Raphaël (Var), ont précisé les pompiers à l'AFP. Cette croix est tombée sur la voie publique sans faire de blessés, ont-ils ajouté.

A Marseille, où le soleil est revenu jeudi matin, les fortes précipitations enregistrées mercredi avaient forcé les organisateurs du Delta festival, où devaient notamment jouer Justice, Julien Granel et Caravan Palace, à annuler la première soirée, "pour garantir la sécurité de tous". Le festival doit ouvrir ses portes jeudi à 16h00 et durera jusqu'à dimanche.