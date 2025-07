Plus de 500 morts avant un cessez-le-feu imposé par Israël: comment des violences communautaires en Syrie ont de nouveau enflammé le Proche-Orient

Le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh a retiré ce jeudi 17 juillet ses troupes de la ville à majorité druze de Soueida (sud de la Syrie), pour éviter "une guerre ouverte" avec Israël. Benjamin Netanyahu avait menacé d'intensifier ses frappes si le pouvoir syrien ne quittait pas cette province où les troupes gouvernementales et des tribus bédouines sont accusés d'exactions et d'exécutions.

Quatre jours de combats et de massacres, des troupes syriennes envoyées puis retirées de la province de Soueida, et un cessez-le-feu imposé "par la force" par Israël, selon les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le sud de la Syrie a été le théâtre, ces derniers jours, de violences intercommunautaires qui ont tourné au bain de sang: au moins 500 personnes ont été tuées, selon un dernier bilan transmis ce jeudi par l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

L'ONG a comptabilisé parmi les victimes 79 combattants druzes et 154 civils de Soueida, dont 83 personnes "exécutées sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l’Intérieur".

Un marchand enlevé comme point de départ

Les combats qui ont commencé dimanche, après l'enlèvement d'un marchand de légumes druze, ont également coûté la vie à 243 membres des forces gouvernementales et à 18 combattants bédouins, outre trois membres de tribus bédouines "exécutés sommairement par des combattants druzes", selon l'ONG. Par ailleurs, 15 membres des forces gouvernementales ont été tués dans des frappes israéliennes.

De fortes tensions couvaient depuis les heurts interconfessionnels en avril entre combattants druzes et forces de sécurité. Ces violences avaient fait plus de 100 morts.

" Il y a une catastrophe humanitaire à Soueida"

"C'est comme si la ville sortait d'une catastrophe naturelle ou d'une inondation", a raconté à l'Agence France-Presse (AFP) Hanadi Obeid, une médecin de 39 ans qui a tenté de parvenir à l'hôpital où elle travaille.

"J'ai vu trois cadavres dans la rue, dont celui d'une femme âgée. Il y a des voitures brûlées partout, d'autres renversées, j'ai vu un char incendié". Hanadi Obeid, une médecin

Selon cette mère d'une fillette, une odeur nauséabonde s'élève ce jeudi des rues encore désertes, à l'exception des chiens errants. Des combattants locaux ratissent les rues qui n'ont pas encore été ouvertes à la circulation. Plusieurs commerces ont également été pillés.

Des citoyens syriens roulent devant un magasin qui a été incendié lors d'affrontements entre les forces gouvernementales syriennes et les milices druzes à la périphérie de la ville de Sweida, dans le sud de la Syrie, le mercredi 16 juillet 2025. Associated Press / Omar Sanadiki

Devant l'hôpital principal de la ville, qui ne fonctionne plus, c'est le chaos, a rapporté un photographe travaillant pour l'AFP. Des dizaines de corps y ont été transportés jeudi, après avoir été rassemblés dans des maisons et dans les rues.

Des familles cherchent leurs proches, dans un climat de colère et de peur. "Les appareils de dialyse sont hors service, et les patients ne reçoivent pas de traitement", a affirmé le rédacteur en chef du site local Suwayda 24, Rayan Maarouf, à l'Agence France-Presse. "Il y a une catastrophe humanitaire à Soueida".

Ce jeudi, le président par intérim Ahmad al-Chareh a promis de faire "rendre des comptes" aux auteurs d'exactions contre "notre peuple druze, qui est sous la protection et la responsabilité de l'État".

Des soldats du gouvernement syrien blessés dans la ville de Sweida lors d'affrontements entre les forces gouvernementales syriennes et les milices druzes, sont assis devant une clinique après avoir reçu des soins dans le village de Busra al-Harir, dans le sud de la Syrie, le mardi 15 juillet 2025. Associated Press / Omar Albam

Il a également annoncé le retrait des troupes gouvernementales de Soueida, disant vouloir éviter "une guerre ouverte" avec Israël, qui a bombardé mercredi des sites du pouvoir et menacé d'intensifier ses frappes si son armée et ses blindés ne quittaient pas la région. Il a confié la responsabilité du maintien de la sécurité de la ville "à des groupes locaux" et des dignitaires religieux druzes.

Aux abords de Soueida, des correspondants de l'AFP et de l'agence de presse américaine Associated Press ont vu des membres de tribus bédouines quitter la région après avoir démantelé leurs tentes et se diriger vers la région proche de Deraa, de crainte d'actes de vengeance.

Sur cette photo publiée par l'agence de presse officielle syrienne SANA, des Bédouins chargent leurs affaires dans un camion, alors qu'ils fuient leurs villages après que des milices druzes ont lancé des attaques de vengeance après des jours d'affrontements dans la ville de Sweida, dans le sud de la Syrie, le jeudi 17 juillet 2025. Associated Press / SANA

Ahmad al-Chareh a également souligné que "l'intervention efficace de la médiation américaine, arabe et turque, a sauvé la région d'un sort inconnu". Les États-Unis, alliés d'Israël, affichent ces derniers mois leur soutien au nouveau dirigeant syrien malgré son passé jihadiste.

Israël frappe au cœur du pouvoir syrien

Benjamin Netanyahu a lui estimé que le cessez-le-feu avait été obtenu "par la force". C'est un cessez-le-feu obtenu par la force. Pas par des demandes, pas par des supplications — par la force", a affirmé Benjamin Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau.

La veille, Israël a bombardé une aile d'un bâtiment du quartier général de l'armée syrienne, contigu au ministère de la Défense, tuant trois personnes selon les autorités syriennes. Israël a également mené d'autres frappes aux abords du palais présidentiel et dans les environs de Damas.

"Nous agissons pour empêcher le régime syrien de leur nuire (aux Druzes, ndlr) et pour garantir la démilitarisation de la zone adjacente à notre frontière avec la Syrie", avait déclaré le Premier ministre syrien mardi. L'armée israélienne avait déjà bombardé la capitale syrienne le 2 mai. Les tirs étaient alors tombés près du palais présidentiel.

"Israël ne veut pas d'une Syrie unifiée"

La communauté druze de Syrie était, avant la guerre civile, forte de quelque 700.000 personnes soit près de 3% de la population syrienne, présente principalement à Soueida. Cette minorité ésotérique issue d'une branche de l'islam est aussi implantée au Liban et en Israël, où quelque 152000 d’entre eux sont recensés, selon les dernières données disponibles. Ce chiffre inclut les 24000 Druzes habitant la partie occupée du Golan, dont moins de 5 % ont la nationalité israélienne.

Israël cherche-t-il uniquement à protéger les Druzes? "Israël ne veut pas d'une Syrie unifiée", a estimé Antoine Bassous, directeur de l'observatoire des pays arabes ce jeudi sur BFMTV. "Israël aurait pu les protéger en limitant les dégâts (...) Israël veut autre chose et se sert du prétexte druze pour éclater la Syrie, créer ultérieurement un 'druzistan' et un couloir de David qui va mener de la région druze vers la région kurde à l'est de la Syrie". Et d'ajouter: "Sinon il n'y aurait pas de raison de frapper si fort, alors que le pouvoir syrien avait commencé à céder avant ces frappes face au rapport de force".

Ces violences intercommunautaires viennent en tout cas ébranler le pouvoir d'Ahmad al-Chareh qui a renversé, à la tête d'une coalition de groupes rebelles islamistes sunnites, l'ex-président Bachar al-Assad en décembre, dans un pays meurtri par près de 14 ans de guerre civile.