Plus de 80 morts dans les inondations au Texas, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise

Le bilan des inondations au Texas, dans le sud des Etats-Unis, dépasse désormais les 80 morts et va encore s'alourdir, ont annoncé lundi les autorités locales, à mesure que l'espoir de retrouver dix fillettes encore portées disparues s'amenuise.

Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait "probablement" sur place vendredi. "C'est une catastrophe comme l'on n'en a pas vu en 100 ans et c'est tout simplement atroce de voir ce qu'il se passe", a-t-il déclaré à des journalistes depuis le New Jersey, avant d'embarquer dans son avion pour rentrer à Washington.

Le président américain a par ailleurs réfuté tout lien entre les coupes budgétaires dans les services météorologiques nationaux et le lourd bilan dans cette région touristique très fréquentée. "Je ne crois pas", a-t-il répondu à une question sur l'utilité de réembaucher dans ces services une partie du personnel licencié.

Des habitants se sont plaints au cours du week-end de ne pas avoir été avertis suffisamment tôt des risques d'inondations qui ont fait près de 80 morts.

Fichier vidéo Le seul comté de Kerr, le plus touché, déplore désormais 68 morts, "40 adultes et 28 enfants", a déclaré son shérif, Larry Lethia, lors d'une conférence de presse.

Parmi les quelque 750 participantes à un camp d'été chrétien pour filles sur les rives du fleuve Guadalupe, dix fillettes restaient introuvables, tout comme un moniteur, a précisé le shérif.

Aux morts recensés dans ce comté s'ajoutent désormais treize décès dénombrés dans des comtés voisins. Dix d'entre eux avait déjà été annoncé par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, dès dimanche dans une conférence de presse.

Des bénévoles recherchent des personnes disparues, après des inondations subites à Hunt, au Texas, le 6 juillet 2025 AFP

Deux décès ont été annoncés ensuite dans le comté de Kendall et un de plus a été confirmé par les autorités du Comté de Williamson.

"Sur tout l'Etat, dans les zones touchées par les inondations, nous avons identifié 41 personnes portées disparues", a souligné le gouverneur, précisant que le nombre réel était sans doute plus important car de nombreux vacanciers campaient dans la région en ce week-end prolongé.

"Nous allons voir le bilan monter aujourd'hui et demain", à mesure que des corps sont retrouvés, a prévenu le directeur de la Sûreté publique du Texas, le colonel Freeman Martin.

Alerte maintenue

Ces crues subites ont été provoquées par des pluies diluviennes dans le centre de l'Etat très tôt vendredi, jour de la fête nationale américaine, qui ont fait monter les eaux du Guadalupe de huit mètres en seulement 45 minutes.

Fichier vidéo Il est soudain tombé près de 300 millimètres/heure de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes.

A Hunt, la localité où se trouve le camp d'été, 50 bénévoles sont venus de plusieurs villes du Texas pour participer aux recherches, par petits groupes de deux ou trois.

Adam Durda, 45 ans, a fait trois heures de route avec sa femme, Amber, pour tenter de retrouver quatre jeunes d'une vingtaine d'années qui logeaient dans une maison "emportée par les flots", à la demande de la famille de l'une d'entre elles, explique-t-il à l'AFP.

Un autre bénévole, Justin Morales, 36 ans, confie avoir découvert avec ses compagnons les corps de trois fillettes, dont une des pensionnaires du camp d'été portées disparues.

"Nous sommes contents de pouvoir aider les familles à faire leur deuil", dit-il.

Donald Trump, qui a dépêché sur place samedi sa ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a signé une déclaration de catastrophe afin de fournir au Texas les moyens du gouvernement fédéral.

Un hélicoptère des autorités texanes participe aux recherches de personnes disparues après des inondations subites à Hunt, au Texas, le 6 juillet 2025 AFP

La ministre a annoncé dans la foulée la mobilisation de la FEMA, l'agence fédérale de réponse aux ouragans, incendies et autres désastres, que Trump envisageait pourtant de supprimer en janvier.

"Il y a actuellement plus de 400 secouristes de plus de 20 agences déployées dans le comté", a indiqué le shérif Lethia.

Des hélicoptères ainsi que des drones sont engagés dans les recherches et la Garde nationale du Texas ainsi que les garde-côtes des Etats-Unis ont envoyé des renforts.

Le pape américain Léon XIV a exprimé dimanche ses "sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers, en particulier leurs filles qui se trouvaient dans un camp d'été lors de la tragédie", dans une déclaration en anglais au terme de la prière de l'Angélus.

Fichier vidéo Les services météorologiques maintenaient dimanche leur alerte aux inondations jusqu'à 19H00 locales (lundi minuit GMT).

Les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares. Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l'activité humaine a rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules.