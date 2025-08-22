"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Après près de deux ans de guerre, la reconnaissance est enfin là. L'ICP (Integrated Phase Classification), un mécanisme internationale piloté par l'ONU, vient de déclarer que l'enclave palestinienne entrait dans un état de famine extrême : une première au Moyen-Orient. Une reconnaissance attendu mais dont l'attente, suscite de nombreuses interrogations.

Les Palestiniens se battent pour obtenir de la nourriture donnée dans une cuisine communautaire à Gaza City, dans le nord de la bande de Gaza, samedi 16 août 2025.

C'est une reconnaissance qui va faire grand bruit. En charge de classer la gravité de l'insécurité alimentaire dans le monde, l'ICP a reconnu Gaza-ville et d'autres parties de l'enclave palestinienne en état de famine. Cette organisation rattaché à l'ONU avait, à plusieurs reprises fait par de ses inquiétudes vis à vis de la situation des Palestinien dans ce territoire palestinien. Mais aucun reconnaissance officielle n'avait eu lieu durant les presque deux années de conflit. La raison avancée ? Un manque de données suffisamment précises selon l'ICP.

«Au cours de cette période, près d’un tiers de la population, soit près de 641 000 personnes, devrait être confronté à des conditions catastrophiques, tandis que le nombre de personnes en situation d’urgence devrait passer à 1,14 million» Communiqué de l'IPC - Integrated Phase Classification

Les critères de validation

Pour que l'IPC reconnaisse l'état de famine, plusieurs critères doivent être respectés.

20% des foyers doivent souffrir de pénurie alimentaire extrême

30% des enfants de moins de 5 ans présentent des signes de malnutrition aiguë

Le taux de mortalité sur un échantillon de 10 000 individus, doit être d'au moins 2 adultes ou 4 enfants par jour.

Si les deux premiers critères, la faim et la malnutrition sont déjà reconnus identifiés depuis plusieurs mois, le taux de mortalité ne l'était pas. Pourquoi ? Un manque de données selon le communiqué de L'ICP. Un manque de chiffres directement liés aux nombreuses restrictions imposées par l'armé israélienne qui rendent la collecte de données sur la mortalité au cœur même de l'enclave bien plus difficile.

Une volonté de fermeté

Face à des images obsédantes de famine, l'ONU a préféré attendre des chiffres précis. Une politique, dénoncé par Antonio Guterres lui même, "qualifiant d'échec moral", le fait de ne pas avoir déclarer plus tôt la famine.

Tweet URL

Tom Fletcher, le responsable de la coordination des affaires humanitaire à L'ONU a lui déclaré que cette famine "aurait pu être évité" sans "l'obstruction" systématique d'Israël.

Une reconnaissance trop tardive ?

En juillet déjà, l'IPC avait noté que deux des trois critères étaient déjà largement dépassés. L'organisme insistait alors, sur la nécessité d'une action humanitaire massive sans quoi la famine allait rapidement gagner toute l'enclave. Mais cette semi reconnaissance révèle surtout le dilemme pour l'ONU, de choisir entre l'urgence d'agir, et la réalité de son fonctionnement.

Au sein de la structure institutionnelle de l’ONU, la déclaration de la reconnaissance de l'état de famine dépend d’un consensus entre plusieurs agences (FAO, WFP, UNICEF, WHO). Un consensus difficile à obtenir, compliquée par des enjeux géopolitiques et des pressions extérieures, notamment de certains États membres.

Chargement du lecteur...





Cette reconnaissance est lourde de sens, et a été ralenties par de nombreuses logiques diplomatiques et institutionnelles. Même face à une situation bien visible, les organismes humanitaires doivent rester lié à leurs procédures et à leur lenteur.

