Plus que quatre jours pour boucler un traité mondial contre la pollution plastique

Le
10 Aoû. 2025 à 21h04 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
"Le fardeau du Penseur", une œuvre éphémère et évolutive, est installée devant le siège genevois des Nations unies pendant la durée des négociations sur la pollution plastique, par l'artiste et militant canadien Benjamin Von Wong, le 4 août 2025

"Le fardeau du Penseur", une œuvre éphémère et évolutive, est installée devant le siège genevois des Nations unies pendant la durée des négociations sur la pollution plastique, par l'artiste et militant canadien Benjamin Von Wong, le 4 août 2025

AFP/Archives
Fabrice COFFRINI
Partager 3 minutes de lecture

Les Etats du monde entier vont-ils s'entendre sur le fait que si le plastique a favorisé la vie moderne, il menace aussi son existence à terme? Les délégués de 184 pays doivent dépasser leurs divergences pour rendre jeudi la copie du premier traité mondial contre la pollution plastique, y compris en milieu marin.

La première semaine de négociations onusiennes à Genève n'a débouché sur aucun texte, les Etats continuant d'afficher des divisions profondes depuis le début des discussions démarrées il y a deux ans et demi, y compris sur l'objet et le champ d'application du futur traité.

La semaine dernière, des groupes de travail se sont réunis sur des sujets techniques allant de la conception et la production du plastique à partir des hydrocarbures, à la gestion des déchets, en passant par le financement des collectes de déchets dans les pays en développement, ainsi qu'une liste de molécules et d'additifs chimiques problématiques pour l'environnement et la santé.

Les négociations sont constamment freinées par un groupe de pays essentiellement pétroliers (Arabie saoudite, Koweït, Russie, Iran, Malaisie...) réunis sous le surnom de "pays qui pensent la même chose". Les Etats-Unis sont aussi proches de cette mouvance, ainsi que l'Inde.

En face, et sous l'œil d'une coalition de scientifiques qui suivent les débats, un groupe grandissant - qualifié "d'ambitieux" - de pays désireux au contraire que des mesures soient prises au niveau mondial pour réguler la production et freiner les dégâts liés au plastique dans les écosystèmes, et jusque dans la santé humaine.

"Le temps presse"

Ce groupe demande notamment que le traité comporte une clause prévoyant une réduction de la production exponentielle de plastiques, qui doit tripler d'ici 2060. Seule solution selon eux pour juguler la pollution.

La production mondiale de plastiques pourrait presque tripler entre 2019 et 2060

Projection de la production mondiale de plastique jusqu'en 2060 avec la part des plastiques primaires et celle issue de matériaux recyclés (secondaires), selon le scénario de référence de l’OCDE

AFP
Sylvie HUSSON, Christophe THALABOT

Il réunit les 27 pays de l'Union européenne, de nombreux pays d'Amérique Latine, d'Afrique, l'Australie, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada ainsi que la plupart des pays îliens, submergés de déchets plastiques, notamment liés au tourisme.

"Le temps presse", a alerté ce weekend Eirik Lindebjerg, conseiller au WWF sur les politiques plastique.

"La majorité ambitieuse qui s'est engagée depuis longtemps pour demander un traité fort a choisi de laisser une poignée de pays bloquer le processus. Espérer trouver une porte de sortie par le consensus est une illusion", a-t-il déclaré à l'AFP.

Selon lui, et d'autres ONG, "la seule solution possible pour finaliser un texte dans les temps impartis est de recourir à un vote". Sinon "nous risquons d'avoir un traité vide, sans règle globale contraignante, ni interdictions".

Sans s'engager sur le sujet d'un vote, qui romprait les règles du consensus chères à l'ONU, la commissaire européenne à l'Environnement Jessika Roswall, qui doit arriver à Genève lundi, souhaite que les "négociations accélèrent et appelle toutes les parties à être constructives et orientées vers les résultats".

"Avec quatre jours avant la fin des débats, nous avons plus de parenthèses dans le texte (c'est-à-dire de paragraphes sur lesquels les pays ne sont pas encore parvenus à s'entendre, ndlr) que de plastique dans la mer, il est temps d'obtenir des résultats", a-t-elle dit dans une brève déclaration transmise dimanche aux médias.

Soixante-dix ministres et une trentaine de hauts cadres d'administration, soit les responsables de l'environnement dans une centaine de pays, sont également attendus à partir de mardi à Genève pour assister et peut-être aider à débloquer la fin de ces négociations.

International
SUISSE

Dans le même thème - International

Des habitants cherchent la fraicheur sur la rive du lac de Bordeaux, le 10 août 2025, en pleine vague de chaleur
International

Une chaleur "d'un niveau exceptionnel" attendue dans le Sud-Ouest

De la fumée s'élève de Gaza lors de frappes israéliennes le 10 août 2025
International

Gaza: cinq journalistes d'Al Jazeera tués dans une frappe israélienne

jtchapter: Guerre en Ukraine : une réunion des Européens que Kiev juge "constructive"
International

Guerre en Ukraine : une réunion des Européens que Kiev juge "constructive"

46.20222, 6.14569

À la une

International

"Couloirs protégés", "zone de sécurité"... Les nouveaux détails du plan de Netanyahou pour Gaza

poumon vert

Sénégal : une pétition pour le recyclage d'une ex-base militaire française en un "Central Park" de Dakar

International

Avant le sommet Trump-Poutine, l'Europe veut mettre la pression sur la Russie et continuer à soutenir l'Ukraine

International

Syrie : inquiétudes autour de la pollution de l'air

International

Environnement : négociations difficiles à Genève sur la pollution plastique

Sport

Mohamed Salah s'en prend à l'UEFA concernant les circonstances de la mort de Suleiman al-Obeid

sahara

Niger: une cinquantaine de migrants secourus dans le désert par l'armée nigérienne

Politique

Côte d'Ivoire : manifestation, alliance ou dialogue, quelle stratégie de l'opposition à 3 mois de la présidentielle?

Verdict

Tchad : l'ex-Premier ministre Succès Masra condamné à 20 ans de prison ferme

TERRIENNES

Les photos de Donna Gottschalk, mémoire lesbienne des années sombres aux États-Unis