Polémique en Italie et solidarité internationale après les inondations "du siècle"

L'Italie a reçu vendredi de nombreux témoignages de solidarité de l'étranger après les "inondations du siècle" meurtrières en Emilie-Romagne, riche région agricole et touristique du nord, sur fond de polémique autour de l'inaction des pouvoirs publics.

L'Emilie-Romagne n'était toujours pas à l'abri d'une reprise de la crue vendredi, l'alerte rouge météo restant en vigueur au moins encore pour samedi et les localités les plus exposées étaient évacuées.

Ce sont au total 15.000 habitants qui ont dû abandonner leur domicile pour échapper aux inondations, dont la moitié environ ont été hébergés dans des centres d'accueil de la Croix-Rouge ou de la protection civile.

Des habitants nettoient la boue dans une cour après des inondations à Faenza, le 19 mai 2023 dans la région d'Emilie-Romagne, dans le nord de l'Italie AFP

Et de 13 morts, "le bilan humain est passé à 14" vendredi, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la région, précisant qu'il s'agissait d'un homme retrouvé noyé dans sa maison à Faenza.

Dans cette commune à l'épicentre des inondations, des journalistes de l'AFP ont rencontré des habitants hagards qui s'efforçaient de dégager l'amas fangeux.

"J'ai tout perdu sauf mon pyjama", assurait un riverain, Fred Osazuwa, 58 ans, les pieds dans la boue.

Pour Pierluigi Randi, directeur de l'association de météorologues Ampro, il s'agit "des plus graves inondations depuis au moins un siècle".

Paris et la F1 solidaires

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), par la voix de son directeur Europe Hans Kluge, s'est dite "prête à apporter un soutien" à l'Italie. "La France est solidaire", a assuré de son côté le président français sur Twitter depuis la réunion du G7 au Japon à laquelle participe également la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

"Je l'ai dit à la Première ministre Meloni, nous sommes prêts à apporter toute aide utile", a écrit Emmanuel Macron, en français et en italien.

Le patron de la F1, Stefano Domenicali, a annoncé que l'organisation faisait un don d'un million d'euros aux sinistrés. La veille à Faenza, le pilote japonais Yuki Tsunoda et son équipe AlphaTauri ont prêté main-forte aux habitants. Sur des photos publiées sur le compte Twitter de la F1, Yuki Tsunoda, en short, racle la boue au moyen d'une pelle dans les rues de la commune.

Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d'euros. "Verger de l'Italie", l'Emilie-Romagne doit sa prospérité à la culture des fruits et légumes, mais aussi à son tourisme et à la filière automobile bâtie autour de Ferrari.

"La filière agroalimentaire et maraîchère a besoin d'être indemnisée à 100%. Nous avons eu la sécheresse, le gel, et maintenant ces inondations dramatiques", a rappelé vendredi le président de la région, Stefano Bonaccini.

A Reda, près de Faenza, Giovanni Frega, 84 ans, inspectait vendredi ses champs détrempés. Ses pêchers, abricotiers et sa vigne ont les pieds dans l'eau et il compte sur le reflux de la crue et l'évaporation quand viendront les beaux jours.

"Avec toute cette eau, la terre ne respire pas" et les fruits tombés risquent de pourrir, a-t-il expliqué à l'AFP, précisant ne pas être assuré contre les inondations.

Transition énergétique

Pour le prix Nobel de physique italien Giorgio Parisi, ces inondations sont à mettre au compte "du changement climatique, de l'augmentation des températures" et "nous devons nous y habituer".

Carte localisant l'Emilie-Romagne en Italie AFP

"Il faut une vraie transition énergétique", a-t-il estimé dans un entretien au Corriere della Sera.

Le gouvernement mettra à l'ordre du jour du conseil des ministres mardi "la suspension des échéances fiscales et contributives" pour les entreprises sinistrées par les intempéries en Emilie-Romagne.

Dans la presse et sur les réseaux sociaux, élus et experts cherchent déjà des responsabilités.

En 2014, le chef du gouvernement Matteo Renzi avait créé un organisme chargé de lutter contre le risque hydrogéologique. Plus de huit milliards d'euros devaient être affectés à la construction de digues, de canaux et de remblais.

Mais en 2018, son successeur Giuseppe Conte, à la tête d'un exécutif hétérogène réunissant le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue anti-immigration de l'actuel vice-Premier ministre Matteo Salvini, avait mis le projet au rebut et les milliards prévus sont restés dans les caisses de l'Etat.

Un habitant nettoie le sous-sol de sa maison après des inondations, le 19 mai 2023 à Faenza, dans la région d'Emily-Romagne, dans le nord de l'Italie AFP

Matteo Renzi a dénoncé sur Twitter "la plus grande erreur" du Mouvement 5 Etoiles.

Selon l'association environnementale Legambiente, 6,8 millions d'Italiens sont exposés aux inondations, 1,3 million aux glissements de terrain.

Greenpeace a dénoncé dans un communiqué une "tragédie annoncée". "Depuis un demi-siècle les phénomènes climatiques extrêmes comme celui-ci sont prévus, décrits, scientifiquement démontrés. Et ignorés".