Pollution dans la Loire après une fuite de pétrole chez Total à Donges

Une "fuite de pétrole brut" depuis la raffinerie TotalEnergies de Donges pollue "une surface de 500 m2" de la Loire, a indiqué dimanche la préfecture de la Loire-Atlantique, qui affirme la contenir "en partie".

"La raffinerie TotalEnergies de Donges a détecté hier soir (samedi soir, NLDR) une fuite de pétrole brut au niveau d'un coude d'une ligne de 30 cm de diamètre", a annoncé la préfecture dans un communiqué publié dimanche. Elle dit avoir mobilisé "l'ensemble des service de l'Etat (...) immédiatement".

"La fuite s'est matérialisée par une brèche de 2 cm sur un cordon de soudure", ce qui a créé "un filet d'écoulement ayant conduit à une irisation d'une surface d'environ 500 m2 dans la Loire", a précisé la préfecture.

"Cette superficie a pu être en partie contenue par un double système de confinement via des barrages flottants malgré des conditions climatiques qui rendent difficiles l'encerclement de cette zone irisée", a-t-elle signalé.

L'incident a été détecté à 22H50 samedi, a déclaré de son côté TotalEnergies dimanche dans un communiqué. "L'écoulement de pétrole brut dans la Loire" a été stoppé "dès 01H40" dans la nuit et "le dispositif a été complété ce (dimanche) matin à 08H50", a ajouté l'entreprise.

Selon la préfecture, c'est "depuis 03H45" dimanche que "plus aucun flux de pétrole brut ne se déverse dans la Loire" et "des interventions" ont été lancées "pour colmater durablement la fuite".

"La quantité de produit échappé en Loire est inférieur à 15 m3", d'après TotalEnergies.

Les analyses menées sur les berges de la Loire "n'ont révélé aucune trace d'hydrocarbure" et "aucune anomalie dans l'air non plus" n'a été enregistrée, a affirmé l'entreprise.

"Les eaux irisées devraient en partie se disperser naturellement et se reporter, par l'action du vent, sur les berges", avait précédemment indiqué la préfecture, en assurant poursuivre l'évaluation de l'impact environnemental de cette fuite.

En décembre 2022, une fuite provenant de cette raffinerie, classée Seveso seuil haut, avait provoqué l'écoulement de 700.000 litres d'essence.

La plateforme de Donges, qui occupe une surface de près de 350 hectares et où travaillent 650 salariés, est la deuxième raffinerie du groupe en France, après celle de Normandie, à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), selon le site internet de TotalEnergies.

Le site de Donges a une capacité de traitement de 11 millions de tonnes de pétrole brut par an, pour une capacité de stockage de 2,2 millions m3 (pétrole brut et produits finis), d'après la même source.