Pologne : la ville portuaire de Gdansk suffoque sous la poussière de charbon

Faute de production intérieure suffisante et à cause de l'arrêt des importations de produits russes par la Pologne, le port de Gdansk transborde des millions de tonnes de charbon de moindre qualité en provenance du Kazakhstan, de Colombie ou encore d'Indonésie. Une situation alarmante pour les riverains qui étouffent à cause de la poussière de charbon.