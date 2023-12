Pologne: le futur gouvernement pro-européen dans l'attente du vote du parlement

Le principal chef de l'opposition polonaise, ancien Premier ministre et ex-président du Conseil européen, Donald Tusk, à Varsovie le 15 octobre 2023

La Pologne aura un nouveau gouvernement lundi, après le refus probable du parlement de voter la confiance au gouvernement nationaliste minoritaire, et l'élection dans la foulée de Donald Tusk, candidat de la majorité proeuropéenne, au poste de Premier ministre.

La coalition de forces pro-européennes a remporté les législatives du 15 octobre mais c'est au pouvoir nationaliste sortant que le président Andrzej Duda, son allié, a d'abord confié la tâche de constituer un gouvernement.

Cette mission arrive à son terme constitutionnel lundi, obligeant le Premier ministre Mateusz Morawiecki à présenter au parlement son discours de politique générale et à soumettre son projet de gouvernement minoritaire au vote de confiance, une démarche qui - faute d'alliances possibles - semble vouée à l'échec.

S'il en est ainsi, le parlement devrait élire le jour même Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais et ex-président du Conseil européen, à la tête d'un nouveau gouvernement.

De gauche à droite, les leaders de la Troisième voie Wladyslaw Kosiniak Kamysz, de la Coalition Donald Tusk, et le co-leader de la Gauche Wlodzimierz Czarzasty signent leur alliance, le 10 novembre 2023 au Parlement à Varsovie AFP/Archives

Composée par la Coalition Citoyenne (KO, centre), la Troisième Voie (démocrate chrétien) et La Gauche, la coalition pro-européenne dispose de 248 députés, face à 194 élus du parti Droit et Justice (PiS) et à 18 autres de la Confédération (extrême-droite), dans l'hémicycle de 460 sièges.

Une fois élu, M. Tusk devrait, selon les annonces officielles, présenter mardi son propre discours de politique générale et se soumettre immédiatement au vote de confiance, avant de prêter serment mercredi pour achever les procédures requises par la Constitution et mettre formellement un terme aux huit ans du pouvoir nationaliste en Pologne.

M. Tusk compte pouvoir ainsi représenter son pays au prochain sommet européen, jeudi et vendredi à Bruxelles.

Opposition puissante

Les attentes sont énormes envers ce gouvernement proeuropéen, à portée de main, mais les nationalistes populistes resteront une opposition puissante et continueront à contrôler plusieurs institutions d'Etat.

L'héritage des huit ans au pouvoir continuera à peser lourd sur le pays.

Le président polonais Andrzej Duda durant la session inaugurale du Parlement à Varsovie, le 13 novembre 2023 AFP/Archives

"Le nouveau gouvernement devra chaque jour mener des combats, parce que le PiS (...) ne baissera pas les bras et continuera à se battre", a déclaré à l'AFP l'analyste politique Jaroslaw Kuisz.

"Ce sera un bourbier" plutôt que des changements rapides, le PiS ayant laissé à ses successeurs "un champ de mines judiciaire", souligne-t-il.

Les analystes parlent d'"une toile d'araignée" tissée par le PiS autour de l'Etat, d'autant plus solide que le mandat présidentiel de M. Duda ne s'achève qu'en 2025 et qu'il peut à tout moment jouer de son droit de veto sur les lois adoptées par le parlement.

Le PiS a profité des deux mois de pouvoir supplémentaires qui lui ont été offerts en cadeau par le chef de l'Etat "pour se renforcer institutionnellement et financièrement", souligne M. Kuisz.

Le parti nationaliste a ainsi nommé ses représentants à la tête de différentes institutions, avec des mandats souvent irrévocables, des procureurs au parquet national et environ 150 nouveaux juges, choisis par un organe critiqué par Bruxelles pour sa dépendance au PiS.

Les réformes controversées du système judiciaire introduites par les nationalistes ont poussé Bruxelles à bloquer des milliards d'euros de fonds destinés à Varsovie que M. Tusk voudra débloquer.