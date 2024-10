Polynésie: à 93 ans, Gaston Flosse fonde un nouveau parti politique

L'ancien président de la Polynésie française Gaston Flosse, 93 ans, a annoncé mardi à Papeete qu'il allait créer un nouveau parti politique, quelques semaines après avoir quitté dans des conditions rocambolesques la présidence de la formation qu'il dirigeait depuis 52 ans.

M. Flosse avait annoncé en juillet qu'il quittait "pour raisons d'âge et de santé" la présidence du parti Amuitahira'a, qu'il avait fondé en 1972 sous le nom de Tahoera'a. Il avait ensuite présenté la candidature de son épouse, Pascale Haiti-Flosse, pour lui succéder. Mais lorsque le président délégué du parti Bruno Sandras s'était à son tour porté candidat, M. Flosse s'était présenté contre lui. Il n'était finalement pas venu au Congrès du parti et M. Sandras, se retrouvant seul candidat, avait été élu le 28 septembre.

M. Flosse s'était ensuite enfermé pendant plusieurs jours avec son épouse dans la permanence de son ex-parti, bloquant la porte métallique avec un cadenas de vélo. Il a expliqué avoir intenté des recours contre l'élection de M. Sandras, mais que ces recours n'aboutiraient pas avant un an.

"Nous avons donc réuni la trentaine de militants les plus fidèles et nous avons décidé que nous créerons un nouveau parti", a-t-il expliqué à la chaîne locale TNTV.

"On va mettre en place notre bureau le 25 octobre et je devrais en prendre la tête, et je serai candidate aux municipales de 2026 à Papeete", a déclaré pour sa part Pascale Haiti-Flosse à l'AFP.

S'inquiétant du sort de sa femme après son décès, Gaston Flosse avait poussé sa candidature aux dernières législatives, mais elle avait été battue. "Je ne voudrais pas qu'étant parti, Pascale devienne SDF à Papeete", a-t-il dit.

"Sa décision de créer un nouveau parti nous laisse perplexes, d'autant qu'elle semble motivée principalement par une ambition personnelle: celle de positionner Pascale Haiti, son épouse, pour les prochaines échéances électorales", s'est insurgé Bruno Sandras.

La création de ce nouveau parti est un nouvel épisode du parcours sinueux de Gaston Flosse, entré en politique en 1957.

Celui que l'on surnomme le "Vieux lion" a été maire de Pirae, à Tahiti, pendant 34 ans et président de Polynésie française pendant au total 17 ans. Proche de Jacques Chirac, il a aussi été député, sénateur et même secrétaire d'Etat au Pacifique Sud, sous la cohabitation entre 1986 et 1988.

D'abord adversaire de l'autonomie, Gaston Flosse en est devenu un ardent défenseur dans les années 1980, avant de devenir souverainiste à partir de 2020.

Rattrapé par de nombreuses affaires judiciaires, il a cumulé plusieurs peines d'inéligibilité depuis 2014.