Portugal: le bilan grimpe à 17 morts après le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

Des policiers enquêtent près de l'épave d'un funiculaire au lendemain de son déraillement, le 4 septembre 2025 à Lisbonne, au Portugal

Le Portugal observe un deuil national jeudi, au lendemain du spectaculaire déraillement d'un funiculaire de Lisbonne emprunté par de nombreux touristes, qui a fait au moins 17 morts et 21 blessés, dont des étrangers.

- Que s'est-il passé?

La justice a annoncé l'ouverture d'une enquête après que le wagon du célèbre ascenseur de la Gloria, reliant l'Avenue de la Liberté au mirador de Sao Pedro de Alcantara, s'est écrasé contre un bâtiment mercredi peu après 18H00 (17H00 GMT).

D'après le récit d'une témoin relayé par les médiaux locaux, l'un des deux wagons jaunes qui montent et descendent ce dénivelé de 48 mètres en même temps, en système de contrepoids, est arrivé au bout de son parcours au pied de la chaussée de façon abrupte, dépassant légèrement sa station d'arrêt habituelle.

Fichier vidéo Quand cette femme et d'autres personnes sur place se sont précipitées pour aider les passagers indemnes de ce wagon à descendre, ils ont aperçu l'autre véhicule dévalant la rue pentue à toute allure.

Et, alors qu'ils prenaient la fuite en croyant qu'il allait percuter le véhicule à l'arrêt, le wagon a déraillé au niveau d'un léger virage et s'est fracassé contre un immeuble, ont-ils raconté.

- Qui sont les victimes?

Jeudi matin, le bilan a été porté par les secours à 17 morts et 21 blessés -- ce qui correspond quasiment à la capacité du funiculaire, qui peut transporter une quarantaine de personnes.

L'épave d'un funiculaire au lendemain de son déraillement à Lisbonne, le 4 septembre 2025 au Portugal AFP

Quinze des personnes tuées dans l'accident -- huit hommes et sept femmes -- sont mortes sur place, deux autres, dont l'âge n'a pas été précisé, après avoir été évacuées.

Parmi ces victimes, de nombreux étrangers, ce funiculaire étant l'un des arrêts classiques des touristes dans la capitale portugaise.

Selon les secours, qui n'ont pas encore communiqué les nationalités des morts, 11 étrangers se trouvaient parmi les blessés: deux Allemands, deux Espagnols, une Française, un Italien, un Suisse, un Canadien, un Sud-coréen, un Marocain et un Cap-verdien.

Fichier vidéo Selon une source policière citée par le site d'information portugais Observador, une famille allemande a notamment été victime de l'accident: le père aurait été tué, la mère serait dans un état critique et leur enfant de trois ans aurait été légèrement blessé.

Une responsable des secours lisboètes a confirmé la présence d'un enfant de trois ans parmi les blessés, sans préciser sa nationalité.

- Quel était l'état du funiculaire?

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues, mais plusieurs médias évoquent l'éventuelle rupture d'un câble de sécurité et s'interrogent sur la qualité de l'entretien que l'opérateur du funiculaire sous-traitait à une société externe.

Des fleurs déposées à la mémoire des victimes au lendemain du déraillement d'un funiculaire, le 4 septembre 2025 à Lisbonne, au Portugal AFP

Par souci de prévention, la mairie a suspendu le fonctionnement des trois autres funiculaires de la ville, "pour vérification de leurs conditions de fonctionnement et de leur sécurité", a précisé Margarida Castro, responsable de la protection civile municipale de la capitale portugaise.

D'après le site des Monuments nationaux, le funiculaire accidenté a été construit par l'ingénieur franco-portugais Raoul Mesnier du Ponsard, et inauguré en 1885. Il a été électrifié à partir de 1915.

La société qui gère les transports de la capitale portugaise, Carris, a assuré que "tous les protocoles d'entretien" avaient été effectués et précisé avoir ouvert une enquête conjointement avec les autorités pour déterminer les causes du drame.

Margarida Castro, responsable de la protection civile municipale, s'adresse aux médias au lendemain du déraillement d'un funiculaire, le 4 septembre 2025 à Lisbonne, au Portugal AFP

Sur les lieux du drame, le président du conseil d'administration de Carris, Pedro Bogas, a reconnu que l'entretien de ces véhicules était assuré par un prestataire externe depuis 14 ans, sans fournir davantage d'explications.

De tels accidents de funiculaire restent rares: le drame récent le plus grave en Europe remonte au 11 novembre 2000, lorsque le funiculaire de Kaprun (ouest de l'Autriche) avait pris feu dans un tunnel, faisant 155 morts.

- Deuil national au Portugal

C'est "une tragédie qui ne s'était jamais produite dans notre ville", a réagi mercredi soir le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, avant que le gouvernement ne décrète pour jeudi une journée de deuil national.

Des policiers enquêtent au lendemain du déraillement d'un funiculaire à Lisbonne, le 4 septembre 2025 au Portugal AFP

Dans les rues de Lisbonne, l'accident a choqué habitants et touristes.

Jeudi matin, des enquêteurs, équipés de gants bleus et de gilets fluorescents, s'affairent toujours autour de la carcasse éventrée du wagon, pour chercher des indices.

Pour Antonio Javier et sa famille, le soulagement le dispute à la peur rétrospective: avec sa femme et ses deux enfants, ce touriste espagnol avait prévu de prendre ce funiculaire.

"Justement, nous parlions de monter avec ce funiculaire, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la queue et (...) nous ne sommes finalement pas montés", déclare-t-il à l'AFP.