Pour Bayrou, "la question" du 8 septembre n'est "pas le destin du Premier ministre" mais "le destin de la France"

Le
31 Aoû. 2025 à 16h05 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Francois Bayrou lors d'une conférence de presse à Paris, le 25 août 2025

Francois Bayrou lors d'une conférence de presse à Paris, le 25 août 2025

AFP/Archives
Dimitar DILKOFF
Partager 2 minutes de lecture

François Bayrou a estimé dimanche, lors d'un entretien accordé aux quatre chaînes d'information en continu, que la "question" en jeu lors du vote de confiance du 8 septembre n'était pas "le destin du Premier ministre" mais celle du "destin de la France".

"Si le gouvernement tombe, comme (les oppositions) le souhaitent, comme ils l'annoncent (...) eh bien ça veut dire qu'on changera de politique. On abandonnera ou on abandonnerait la politique pour moi vitale pour le pays" pour une "autre" politique "plus laxiste", "plus à la dérive", a plaidé le Premier ministre.

Cet entretien accordé à franceinfo, LCI, BFMTV et Cnews n'est "sûrement pas un au revoir", a lancé M. Bayrou, alors que le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a déclaré dimanche "irrévocable" la décision des socialistes de refuser la confiance, ajoutant qu'il était temps pour le chef du gouvernement de dire "au revoir".

"Olivier Faure qu'est-ce qu'il veut ? il veut être à Matignon", a-t-il balayé.

"Je pense précisément que les jours qui vont venir sont cruciaux". Et "si vous imaginez que je peux abandonner les combats que je mène, que je mène ici, que je menais avant, depuis des années et que je continuerai à mener après, vous vous trompez", a-t-il insisté.

"La quasi totalité des Français sait parfaitement qu'un pays endetté, c'est un pays qui n'a plus sa souveraineté, qui n'a plus la liberté", a martelé le chef du gouvernement, qui a provoqué la surprise en annonçant, lundi, qu'il demanderait le 8 mars un vote de confiance de l'Assemblée nationale, en soutien de sa politique budgétaire.

Les oppositions, Rassemblement national et Parti socialiste compris, ont immédiatement annoncé refuser la confiance.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa
International

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

Abu Ubaida
International

Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne

Le porte-parole de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, Abou Obeida, fait un discours à Gaza-ville, le 8 juin 2015
International

Israël annonce avoir tué le porte-parole de la branche armée du Hamas

48.85341, 2.34121

À la une

International

Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne

Afrique

Algérie : "le président n’était pas content du travail accompli" par le Premier ministre Nadir Larbaoui

États-U nis

Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?