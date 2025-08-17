Pour Emmanuel Macron, Poutine ne veut pas la paix mais une "capitulation" de l'Ukraine

Le président français Emmanuel Macron affirme que son homologue russe, Vladimir Poutine, ne veut pas la paix mais une "capitulation" de l'Ukraine, à l'issue d'une réunion en visioconférence avec la "coalition des volontaires" alliés de Kiev ce dimanche 17 août.

Le président français Emmanuel Macron participe à une vidéoconférence avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans le cadre de la "coalition des volontaires", le 17 août 2025 au Fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas, dans le sud de la France.

"Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix? Si vous voulez mon intime conviction, non. Il veut la capitulation de l'Ukraine, c'est ça qu'il a proposé", juge le chef de l'État français. Il dit vouloir "une paix robuste, durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international, (...) qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays". Il estime au contraire que Donald Trump recherche la paix entre la Russie et l'Ukraine.

Front uni

À la veille d'une rencontre entre Donald Trump et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 18 août à Washington, à laquelle Emmanuel Macron et plusieurs responsables européens doivent également participer, "notre volonté est de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens", et de demander aux Américains "jusqu'à quel point" ils sont prêts à contribuer aux garanties de sécurité qui seraient offertes à l'Ukraine dans un accord de paix, a encore dit le président français, à la suite de la visioconférence de ce dimanche 17 août avec la coalition des volontaires.

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa.



We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe's vital security interests.



With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

La question des garanties de sécurité en faveur de l'Ukraine est au centre de l'élaboration d'un éventuel accord de paix car elles auraient pour but de dissuader la Russie d'attaquer de nouveau l'Ukraine.

Il s'est montré prudent sur la possibilité avancée par Donald Trump de faire bénéficier à l'Ukraine de protections similaires à celles de l'Otan, sans pour autant que Kiev ne devienne membre de l'Alliance atlantique. "Je crois qu'un article théorique n'est pas suffisant. La question, c'est la substance", estime-t-il.

(Re)voir Sommet à Anchorage : des concessions territoriales en vue d'un accord de paix ?

Chargement du lecteur...

"Comment nous assurer collectivement que l'ordre international est respecté et que notre sécurité à tous est protégée, parce qu'il en va de la sécurité des Européens et de la France", a-t-il encore déclaré depuis sa résidence d'été du Fort de Brégançon (sud-est de la France), après plus de deux heures de réunion de la "coalition des volontaires".

Il ne peut pas y avoir de discussions territoriales sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Emmanuel Macron, président français

"De la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux", ajoute Emmanuel Macron. Il demande à ce que ces derniers soient conviés aux prochains sommets sur l'Ukraine. "Nous allons demain (à Washington) pas simplement pour accompagner le président ukrainien, nous y allons pour défendre les intérêts des Européens", souligne-t-il.