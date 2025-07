Pour le chef de l'ONU, la faim ne doit jamais être utilisée "comme une arme de guerre"

Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, la première ministre italienne Giorgia Meloni, ont ouvert ce Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS) en présence notamment du président kényan William Ruto et de son homologue somalien président Hassan Sheikh Mohammad. Cette réunion, co-organisée par l'Ethiopie et l'Italie, intervient dans un contexte de pression internationale accrue sur Israël surtout au sujet du désastre humanitaire à Gaza, et de coupes drastiques dans l'aide humanitaire.

"Le changement climatique perturbe les récoltes, les chaînes d'approvisionnement et l'aide humanitaire. Les conflits continuent de propager la faim à Gaza, au Soudan et au-delà", affirme António Guterres, intervenu par visioconférence. "La faim alimente l'instabilité et compromet la paix. Nous ne devons jamais accepter la faim comme une arme de guerre", a-t-il ajouté.

Une malnutrition alarmante

Le 27 juillet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que les taux de malnutrition dans la bande de Gaza atteignent "des niveaux alarmants", avec un "pic de décès en juillet". Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas déclare que cinq personnes étaient mortes de malnutrition en 24 heures, portant à 147 le nombre total de décès dus à la malnutrition depuis le début de la guerre.

(Re)voir Guerre de Gaza : les ONG dénoncent une "famine de masse"

Chargement du lecteur...

Un blocus total imposé en mars par Israël à Gaza et très partiellement assoupli fin mai a entraîné de graves pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant.

Quelque 2,4 millions de Palestiniens y sont assiégés depuis le début de la guerre qui a fait près de 60 000 morts à Gaza en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Elle a été déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Israël accuse le Hamas d'exploiter la souffrance de la population civile, notamment en volant la nourriture, ce que le mouvement dément.

(Re)voir Famine à Gaza : l'indignation grandit

Chargement du lecteur...

Le Soudan est de son côté plongé depuis avril 2023 dans une violente guerre civile entre l'armée, qui contrôle le centre, le nord et l'est du troisième plus vaste pays d'Afrique, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) qui détiennent presque toute la région occidentale du Darfour.

Le conflit, qui a fait des dizaines de milliers de morts et forcé plus de 14 millions de personnes à fuir, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, a provoqué "la pire crise humanitaire au monde" selon l'ONU.

Besoin d'aide

Ce 28 juillet, le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, exhorte aussi les partenaires internationaux à "honorer leurs engagements". "À cet instant crucial, combien d'enfants et de mères sur le continent dorment le ventre vide ? Des millions, certainement. L'urgence de la situation ne fait aucun doute", lance-t-il.

Pour le chef de la Commission de l'UA, "les chocs climatiques, les conflits et les perturbations économiques" sont les principales raisons de la hausse de l'insécurité alimentaire sur le continent. "282 millions d'Africains sont malnutris. 52 millions de personnes vivent en situation d'insécurité alimentaire. Et près de 3,4 millions sont au bord de la famine", énumère Mahamoud Ali Youssouf.

(Re)lire Soudan : Le sud de Khartoum, menacé par la famine

Dix millions de personnes sont aussi déplacées en raison de la sécheresse, des inondations et des cyclones, précise-t-il. Pour parvenir à la "résilience nutritionnelle", Mahamoud Ali Youssouf plaide notamment pour que les États membres de l'organisation continentale consacrent 10% de leur PIB à l'agriculture.

"Mais nous ne pouvons pas faire ça seul. Nous appelons nos partenaires à honorer leurs engagements à financer et à soutenir les solutions africaines", poursuit le chef de la Commission de l'UA, dans un contexte de baisses de l'aide internationale.

Les coupes dans l'aide occidentale, et notamment le démantèlement par le président américain Donald Trump de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), plongent les programmes humanitaires dans une situation critique.