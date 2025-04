Pour le Premier ministre canadien, la pause de Trump sur les droits de douane est un "répit"

Le Premier ministre canadien Mark Carney a qualifié la pause du président Trump sur les droits de douane mondiaux de "répit". Il a déclaré qu'Ottawa entamerait des négociations avec Washington sur "une nouvelle relation économique et de sécurité" après les élections fin avril.

"La pause sur les tarifs douaniers réciproques annoncée par le président Trump est un répit pour l'économie mondiale", a posté Carney sur son compte X, après l'annonce du président américain d'une pause de 90 jours sur les droits de douane imposés à la plupart des pays, à l'exception de la Chine.

"Comme le président Trump et moi-même en avons convenu, le président américain et le Premier ministre canadien entameront des négociations sur une nouvelle relation économique et de sécurité immédiatement après l'élection fédérale" du 28 avril, a-t-il poursuivi.

M. Carney, qui a succédé le mois dernier à Justin Trudeau en tant que Premier ministre, est membre du parti libéral, dont la victoire est largement attendue.

Partenaire commercial majeur des Etats-Unis, le Canada a été relativement épargné par la dernière salve de taxes douanières tous azimuts de Washington.

Mais des précédentes mesures de l'administration Trump, portant les droits de douane à 25% sur l'ensemble des exportations de son voisin - à l'exception des produits énergétiques, taxés à 10% - sont toujours en vigueur.

Le Canada a riposté en imposant des droits de douane de 25% sur certaines exportations américaines.

Mercredi, M. Trump a déclaré qu'il était possible de conclure des accords commerciaux avec tous les pays, ce qui, selon M. Carney, pourrait "entraîner une restructuration fondamentale du système commercial mondial".

"Dans ce contexte, le Canada doit également continuer à approfondir ses relations avec les partenaires commerciaux qui partagent nos valeurs, notamment l'échange libre et ouvert de biens, de services et d'idées", a conclu le Premier ministre canadien.