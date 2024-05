Pour le relais de la flamme olympique, des chaudrons en forme d'anneaux

Un simple anneau métallique qui laissera le feu se refléter sur une surface ondulée: le Comité d'organisation des Jeux olympiques a révélé lundi le design des chaudrons qui accueilleront la flamme olympique les soirs de sa traversée de la France.

La flamme des Jeux olympiques de Paris-2024, allumée le 16 avril à Olympie en Grèce, arrivera le 8 mai à Marseille, à bord du trois-mats Belem. De là, elle entamera un périple à travers la France, traversant 450 villes au bras de 11.000 porteurs de flamme, pour atteindre Paris le 26 juillet.

Mais pour la nuit et lors des célébrations, la précieuse flamme sera déposée dans un "chaudron". Celui-ci "marquera les esprits", espère Delphine Moulin, directrice des célébrations de Paris-2024, "puisqu'on aura l'occasion de l'allumer 65 fois sur 65 sites de célébration".

Le chaudron, dessiné comme la torche olympique par le designer Mathieu Lehanneur, prend la forme d'un anneau en inox de 1,35 m de diamètre -et non d'une cuve- surmontant un socle recouvert d'une plaque de tôle hydroformée ondulée.

Carte retraçant l'itinéraire du relais de la flamme olympique, du 8 mai au 26 juillet 2024 AFP

"C'est un objet extrêmement simple", a décrit lors d'une présentation à la presse M. Lehanneur, "c'est un anneau qui semble juste en suspension, juste flotter au-dessus d'un socle où on va retrouver ce jeu d'eau" présent sur la torche olympique, des ondulations aquatiques qui "nous parlent évidemment de la Seine", comme un "teasing de la cérémonie d'ouverture".

L'objet, dont la couleur pâle a été conçue en "mélangeant une médaille d'or, d'argent et de bronze", "prend tout son sens lorsqu'on l'embrase", estime son concepteur, grâce aux "reflets entre cette tôle en relief liquide et la flamme qui semble flotter au-dessus".

Globalement, "l'idée pour le chaudron était d'en faire un symbole de fraternité", puisque "c'est l'objet autour duquel on va se rassembler tous les soirs du relais", ajoute M. Lehanneur. L'anneau constituait "le symbole le plus clair, le plus immédiat pour rappeler cette fraternité", a-t-il estimé.

Le designer Mathieu Lehanneur à côté du "chaudron" qu'il a conçu pour accueillir la flamme olympique, dans son atelier, le 3 mai 2024 à Ivry-sur-Seine, près de Paris AFP

Au total, 20 chaudrons seront fabriqués par ArcelorMittal pour couvrir les besoins du relais olympique et paralympique.

Techniquement, l'intérieur de l'anneau est percé de 260 micro-trous d'un millimètre et demi d'où sortira le gaz pour maintenir la combustion, qui arrivera par des tuyaux cachés dans les pieds de l'objet.

Les torches olympiques ne seront pas proposées à l'achat aux porteurs de la flamme, comme c'était traditionnellement le cas, le nombre de torches produites ayant été divisé par cinq par rapport aux précédentes éditions.

Les 11.000 porteurs recevront toutefois un anneau en acier doré, réplique du "coeur de la Torche", la bague qui permet d'assembler les deux parties du flambeau. Ces anneaux commémoratifs, sur lesquels sont gravées les mentions "Porteur de la flamme - Paris 2024", seront également fabriqués par ArcelorMittal.

Le deuxième sidérurgiste mondial, qui fabrique aussi les torches olympiques et les anneaux olympiques pour la Tour Eiffel, n'a pas souhaité dévoiler le montant du contrat pour ces trois objets.