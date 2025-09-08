Pour Poutine, la conquête de l'Ukraine n'est "qu'un début", accuse le chancelier allemand

08 Sep. 2025 à 12h43 (TU)
AFP
Le chancelier allemand Friedrich Merz s'exprimant devant la conférence annuelle des ambassadeurs allemands, à Berlin, le 8 septembre 2025

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'exprimant devant la conférence annuelle des ambassadeurs allemands, à Berlin, le 8 septembre 2025

La conquête de l'Ukraine ne serait "qu'un début" pour la Russie de Vladimir Poutine, dont les attaques hybrides contre l'Allemagne sont "de plus en plus intenses et agressives", a accusé lundi le chancelier allemand Friedrich Merz.

Cette mise en garde intervient alors que le chef du gouvernement allemand a fait du réarmement de l'Europe une priorité absolue, afin que le continent puisse faire face à la menace russe, mais aussi s'adapter au désengagement américain, depuis l'élection de Donald Trump.

"Tout indique que le plan impérialiste de Poutine ne se terminerait pas avec la conquête de l'Ukraine, mais que ce ne serait qu'un début", a-t-il déclaré lors de la conférence annuelle réunissant les ambassadeurs allemands.

L'Allemagne assiste "quotidiennement à des attaques hybrides de la Russie de plus en plus intenses et agressives", visant notamment ses "infrastructures", a aussi accusé M. Merz.

Berlin observe aussi "les provocations" de Moscou "en mer du Nord et en mer Baltique", a ajouté le chancelier, pour qui "la Russie et la Chine tentent de sécuriser des sphères d'influence en Europe du Sud-Est".

Pour M. Merz, "un nouveau conflit systémique a déjà éclaté entre les démocraties libérales et un axe des autocraties", et "ce que nous appelions l'ordre mondial libéral est désormais sous pression de multiples côtés".

