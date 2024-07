Pour Ruffin, l'absence d'accord à gauche "donne raison à Emmanuel Macron"

La longue négociation entre partis de gauche pour Matignon "donne raison évidemment à Emmanuel Macron qui peut se dire +franchement, s'ils ne sont pas capables de se donner un nom de Premier ministre, comment vont-ils gouverner le pays+", a dénoncé le député François Ruffin mardi sur RTL.

Le député de la Somme, ex-LFI désormais apparenté au groupe écologiste à l'Assemblée nationale, a largement critiqué le blocage des tractations pour Matignon, après que LFI a rejeté la candidature de la spécialiste du climat Laurence Tubiana, proposée par les socialistes, les communistes et les écologistes.

Le PS avait de son côté refusé le nom d'Huguette Bello, présidente du conseil régional de La Réunion, proche des Insoumis.

"On ne fait qu'entériner le découragement, entériner le ressentiment aujourd'hui dans le cœur des gens", a-t-il affirmé. "C'est une honte".

Il a plaidé pour un changement de méthode, alors que les partis du NFP recherchent toujours le consensus sur un nom. "On fait comme en 1789, quand les députés du Tiers-État s'étaient réunis à la salle du Jeu de Paume. Et on permet aux gens de voter", a-t-il proposé.

"C'est incroyable, on a des partis de gauche mais qui au fond, sont allergiques au vote", a-t-il ajouté.

Il s'est inquiété des répercussions sur le vote RN: "je dis attention, ce n'est pas une victoire, c'est un répit, c'est un sursis que nous avons".

François Ruffin n'est pas le seul à s'agacer. La députée écologiste Sandrine Rousseau s'était indignée sur le réseau social X: "Je suis tellement en colère du visage que nous montrons. Tellement". Elle a depuis supprimé son tweet.