Pourquoi le détroit de Bab el-Mandeb est-il si important stratégiquement ?

Le géant CMA CGM, premier transporteur maritime français, a annoncé qu'il suspendait, comme les groupes Maersk et Hapag-Lloyd, la traversée de la mer Rouge par ses porte-conteneurs après des attaques perpétrées contre des navires par des rebelles Houthis du Yémen. Ses navires passaient notamment par le détroit de Bab el-Mandeb où transite plus de 40% du commerce mondial. Retour l'importance stratégique de ce passage.

Le Bab el-Mandeb ( "la porte des lamentations) est le détroit séparant Djibouti et l'Erythrée, en Afrique, du Yemen sur la péninsule Arabique. Ce détroit relie la mer Rouge au golfe d'Aden dans l'Océan indien.

C'est aujourd'hui un des couloirs maritimes les plus empruntés au monde. 40% du commerce maritime passe le détroit. Les tankers et les portes-conteneurs passent par Ban el-Mandeb pour ensuite emprunter le canal de Suez et déboucher sur la méditerrannée et le marché européen, souvent depuis l'Asie pour les produits manufacturés et depuis des pays du Golfe comme les Emirats arabes unis ou le Qatar pour les hydrocarbures.

Le détroit de Bab el-Mandeb. Infographie TV5MONDE

En 2018, l'équivalent de 6,5 millions de barils par jour de pétrole transitaient par ce passage maritime pour rejoindre l'Europe, les Etats-Unis ou l'Asie. 3,5 millions de barils par jour partent vers le marché européen et les Etats-Unis. Le reste vers l'Asie.

Le détroit est large de 27 kilomètres entre la localité de Ras Menheli au Yemen et de Ras Siyyan à Djibouti. L'ile de Perim au centre du détroit divise le détroit en deux couloirs maritimes. Pour des raisons de sécurité de navigation chaque couloir est large de 3 kilomètres.

Vue du détroit depuis un satellite de la Nasa.

Cette zone est l'une des plus militarisées au monde. L'armée française est présenté à Djibouti avec 1300 hommes. L'armée américaine a également ouvert une base militaire à Djibouti en 2002 avec 2000 hommes. L'Italie, l'Espagne, le Japon ont également des contingents. En 2017, la Chine installe également une base navale dans le port de Djibouti. La nouvelle base chinoise peut abriter près de 10 000 hommes.