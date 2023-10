Poutine supervise des tirs d'essai de missiles balistiques visant à simuler une frappe nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine a supervisé mercredi des tirs de missiles balistiques lors de manoeuvres militaires visant à simuler une "frappe nucléaire massive" de riposte par Moscou.

"Sous la direction du commandant suprême des forces armées russes, Vladimir Poutine, un exercice d'entraînement a été mené (...). Des tirs d'entraînement de missiles balistiques et de croisière ont eu lieu", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Selon le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, ces manoeuvres visent à simuler "le lancement d'une frappe nucléaire massive par les forces offensives stratégiques en réponse à une frappe nucléaire ennemie".

Lors de ces exercices, un missile balistique intercontinental Iars a été tiré depuis le cosmodrome de Plessetsk, dans le nord de la Russie, et un autre missile balistique Sineva depuis un sous-marin en mer de Barents, a précisé le Kremlin.

Des avions à long rayon d'action Tu-95MS ont également procédé à des tirs de missiles de croisière, selon la même source.

La télévision publique russe a diffusé un court extrait montrant Vladimir Poutine écouter le rapport de Sergueï Choïgou et celui du chef d'état-major Valéri Guérassimov après ces manoeuvres.

Ces exercices sont rendus publics le jour même où la chambre haute du Parlement russe a approuvé la loi sur la révocation de la ratification du Traité d'interdiction des essais nucléaires (Ticen).

Le président russe Vladimir Poutine supervise des exercices d'entraînement des forces de dissuasion nucléaire via une liaison vidéo, le 25 octobre 2023 à Moscou POOL/AFP

M. Poutine avait affirmé début octobre qu'il n'était pas prêt à dire si son pays allait reprendre ou non les essais nucléaires. Il avait toutefois annoncé que Moscou pourrait révoquer la ratification du Ticen en réponse aux Etats-Unis qui ne l'ont jamais ratifié.

Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, le président a soufflé le chaud et le froid sur un possible recours à l'arme nucléaire. La Russie a déployé durant l'été 2023 des armes nucléaires tactiques au Bélarus, son plus proche allié et voisin de l'UE.