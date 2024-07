Premier ministre à gauche: Faure propose d'"élargir" à une personnalité de la société civile

Le patron du Parti socialiste Olivier Faure a proposé lundi sur France 2 d'"élargir" les recherches pour un Premier ministre du Nouveau front populaire à "une personnalité de la société civile", après l'échec de la candidature d'Huguette Bello.

"Nous serons à la hauteur" et "rien n'a été bloqué", a assuré le premier secrétaire du PS, alors que son parti a refusé samedi l'option de la présidente de la région Réunion, provoquant la colère des insoumis, dont Huguette Bello est proche.

"Il y a beaucoup de choses qui plaidaient pour elle. Et puis il y a d'autres éléments qui ont été moins bons avec elle", a expliqué Olivier Faure, ajoutant qu'il y avait "des socialistes qui considéraient, et c'est bien normal, que le parti qui a gagné les élections européennes à gauche, c'est le Parti socialiste. Le parti qui est le plus dynamique dans ces élections législatives, qui a augmenté son groupe de 110%, c'est le groupe socialiste", et que c'est de ce parti que doit être issu le Premier ministre.

"Maintenant, il faut élargir et il faut chercher à trouver la personnalité, peut-être issue de la société civile, qui permettra d'avancer ensemble", a-t-il estimé.

Il a souligné que le PS avait aussi proposé d'autres candidatures, qui ont été "l'objet d'un refus des insoumis".

"Je comprends qu'ils n'aient pas envie d'un socialiste et je comprends aussi que d'autres n'aient pas envie d'un insoumis", a-t-il poursuivi, souhaitant que "personne n'ait le sentiment de se trahir et que nous ayons la possibilité de faire en sorte de trouver quelqu'un de l'extérieur".

Le Nouveau Front populaire, a-t-il rappelé, "ce n'est pas exclusivement un quarteron de partis, c'est aussi des gens qui nous ont accompagnés, des économistes, des intellectuels, des syndicalistes", évoquant "un vivier gigantesque, avec des personnalités très fortes qui peuvent permettre de nous emmener vers la possibilité de gouverner".

Il a par ailleurs confirmé que le nom de la maire de Nantes Johanna Rolland avait été proposé, et que celui de l'ancienne ministre socialiste Martine Aubry a aussi été évoqué.

Mais la maire de Lille "a été consultée" et "ne souhaite pas reprendre du service à ce niveau-là, on peut la comprendre", a-t-il précisé.

Olivier Faure a dit espérer un nom "cette semaine", assurant que "l'état d'esprit est bon".