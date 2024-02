Premier procès pénal historique de Trump le 25 mars à New York

Ce sera le premier procès pénal de l'histoire d'un ancien président des Etats-Unis: Donald Trump s'est vu notifier en personne jeudi sa comparution à partir du 25 mars à New York dans une affaire de paiements pour taire une relation supposée avec une actrice de films X.

Au même moment, un juge de Géorgie a commencé à entendre une requête des avocats de Donald Trump demandant le rejet des accusations d'ingérence électorale portées contre l'ex-président, reprochant à la procureure chargée d'instruire le dossier d'avoir entretenu une relation amoureuse avec un juriste qu'elle avait engagé pour travailler sur cette affaire.

Ce sont deux des quatre affaires pénales (plus deux au civil) auxquelles le magnat républicain est confronté cette année à quelques mois de la présidentielle du 5 novembre.

En quittant le palais de justice de Manhattan, Donald Trump, 77 ans, a une nouvelle fois dénoncé une "affaire d'ingérence électorale", une "honte" et un "Etat, une ville (de New York) truqués" par les démocrates du président Joe Biden.

"Comment peut-on se présenter aux élections quand on est assis dans un tribunal?", avait lancé en arrivant l'ancien président qui rêve de le redevenir.

Le juge Juan Merchan du tribunal de New York a néanmoins rejeté les requêtes de Donald Trump pour annuler les poursuites, comme le souhaitait l'homme d'affaires et tribun politique.

Fraudes comptables

A l'origine de ce procès à venir, le procureur de l'Etat de New York pour la juridiction de Manhattan, le magistrat élu du Parti démocrate Alvin Bragg, s'est dit dans un communiqué "satisfait" de la décision du tribunal et "impatient d'exposer son affaire en justice le 25 mars 2024".

Pour l'instant, ces affaires et les nombreuses autres visant Donald Trump n'ont pas entamé son crédit auprès de la base des militants républicains et il a remporté haut la main les deux premières primaires de son parti pour l'investiture à la présidentielle de novembre, dans les Etats de l'Iowa et du New Hampshire.

Le maître des républicains a même fait des tribunaux des tribunes politiques. Il a profité de chacune de ses venues dans les prétoires pour se dépeindre, sans preuves, en victime de machinations judiciaires orchestrées par des procureurs et des juges à la solde du camp démocrate. Et ses ennuis en justice lui ont permis de lever des millions de dollars auprès des militants.

"Il dépense des millions de dons de campagne en frais d'avocat. Tout ce chaos ne peut qu'entraîner de nouvelles pertes pour les républicains", a critiqué sur X (ex-Twitter) Nikki Haley, sa seule rivale pour l'investiture du parti à la présidentielle.

L'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, le 16 avril 2018 à New York AFP/Archives

A New York, le 45e président des Etats-Unis est inculpé pour 34 fraudes comptables et accusé d'avoir maquillé les comptes de son entreprise pour dissimuler notamment le versement de 130.000 dollars à une star du X, Stormy Daniels, juste avant la présidentielle, pour qu'elle se taise sur une relation présumée en 2006.

L'homme d'affaires républicain, qui était déjà marié avec Melania Trump, a nié toute relation avec l'actrice, de son vrai nom Stephanie Clifford.

Dossier fragile

Ce procès ne sera pas le plus conséquent des ennuis judiciaires de Donald Trump et des observateurs jugent le dossier fragile.

Chronologie des échéances politiques et judiciaires de Donald Trump en 2024 AFP

Il est également poursuivi devant la justice fédérale et celle de l'Etat de Géorgie pour ses tentatives présumées illicites de renverser le résultat de la présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden.

Le procès fédéral à Washington devait démarrer le 4 mars mais a été reporté le temps de statuer sur une éventuelle immunité pénale de l'ancien président.

Cette nouvelle semaine judiciaire pour Donald Trump pourrait se poursuivre vendredi, si, comme l'a confirmé une source proche du dossier à l'AFP, le juge Arthur Engoron rend son jugement dans un procès civil où l'ex-président est accusé d'avoir gonflé de manière colossale la valeur de ses actifs immobiliers dans les années 2010 pour séduire les banques.