Première visite d’Ahmed al-Charaa en Occident : les enjeux de la rencontre entre Emmanuel Macron et le nouvel homme fort de Damas

L’Élysée a déclaré à l'AFP que cette rencontre a pour objectif d' " accompagner la transition vers une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne ". Emmanuel Macron affirme ne nourrir " aucune naïveté " et insiste sur l’absence de toute " complaisance " envers les mouvements extrémistes.

Les attentes de la France

La France se dit " particulièrement préoccupée " par les violences interconfessionnelles dans le pays et entend obtenir des garanties concrètes de la part d’Ahmed al Charaa, " Le chef de l’État demandera à son invité de faire en sorte que la lutte contre l’impunité devienne une réalité ". Elle insiste sur la nécessité de protéger tous les civils, " quelle que soit leur origine ou leur religion ".

Jean-Noël Barrot, ministre des affaires étrangères a également souligné que " la lutte contre le terrorisme, le contrôle des flux migratoires et du trafic de drogue, ainsi que l’avenir du Liban, se jouent en Syrie ".

La levée des sanctions : un enjeu crucial pour la Syrie

Selon l’ONU, 90 % de la population syrienne vit sous le seuil de pauvreté. Les autorités de transition réclament une levée progressive des sanctions internationales. Si Paris se montre ouverte à un assouplissement de certaines mesures européennes sectorielles, elle considère qu’il est encore trop tôt pour envisager une levée des sanctions onusiennes visant Ahmed al-Charaa.

" La France a un rôle clé à jouer dans la transition démocratique du pays : elle doit savoir négocier, poser les bonnes questions, mais aussi rester ferme sur les droits humains "

Selon Salam Kawakibi, politologue, " La France a un rôle clé à jouer dans la transition démocratique du pays : elle doit savoir négocier, poser les bonnes questions, mais aussi rester ferme sur les droits humains ". La levée des sanctions constitue un levier essentiel pour engager la reconstruction de la Syrie.

Le premier déplacement en Occident d'Ahmed al Charaa répond à une double ambition : obtenir une reconnaissance internationale, mais aussi plaider pour la levée des sanctions tout en tentant de " nettoyer " un passé encore entaché par des accusations de liens avec le terrorisme.

Une visite contestée

La visite d’Ahmed al-Charaa suscite de vives oppositions. Le Collectif franco-alaouite appelle à manifester ce mercredi à 14 heures à Paris, accusant le président intérimaire de " génocide " et de " nettoyage ethnique ".

Chez l'extrême droite, la polémique enfle. Marine Le Pen a exprimé sa " stupeur et consternation " face à la venue d’un " jihadiste passé par Daech et Al-Qaïda ". Éric Ciotti a dénoncé " un tapis rouge à l’Élysée teinté du sang des victimes du terrorisme islamiste ". Laurent Wauquiez, chef des députés Les Républicains, parle d’" une lourde erreur ", déclarant : " On ne reçoit pas des dirigeants issus d’organisations qui ont attaqué la France. "

En accueillant Ahmed al-Charaa, Emmanuel Macron prend un pari à la fois risqué et assumé : dialoguer sans illusion, poser des exigences fermes et tenter d’infléchir une transition syrienne encore fragile.