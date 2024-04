Près de 30 degrés dans le Sud-Ouest, risque d'avalanches

Des températures élevées pour un début avril sont ressenties vendredi dans le Sud-Ouest, notamment au pied des Pyrénées, note Météo-France, qui s'attend également à des avalanches en montagne.

Les abondantes chutes de neige de mars, suivies d'une forte hausse des températures font craindre pour ce week-end "de nombreuses avalanches de neige humide", en altitude, aux heures les plus chaudes de la journée, dans les Alpes et les Pyrénées.

Fichier vidéo Dans les Pyrénées, le risque sera accentué par un fort vent venu du sud. Les autorités invitent les randonneurs à la plus grande prudence.

Le pic de chaleur est tel que l'isotherme 0 degré atteindra 4.400 mètres samedi sur les Pyrénées et 4.100 m sur les Alpes.

Des températures supérieures aux normales saisonnières sont également attendues samedi en plaine dans le Sud-Ouest, avant une baisse de plusieurs degrés dimanche.

Promeneurs ou baigneurs sur les plages, terrasses de cafés bondées, tenues vestimentaires estivales, la chaleur printanière a modifié les habitudes vendredi.

A Tarbes, attablée à une terrasse de restaurant au soleil, Lilian Gregori, commerçante de 30 ans, savoure une "atmosphère estivale".

Chaude journée à Bordeaux, le 5 avril 2024 en Gironde AFP

"Les gens sont joyeux, agréables, j'aime cette ambiance, les terrasses sont pleines. Mais c'est incroyable, tempère-t-elle, cette année, le 1er janvier, on a mangé en extérieur. Dommage pour les skieurs, il n'y a pas eu beaucoup de neige cet hiver, la neige, c'est de plus en plus aléatoire".

Ce début de printemps avec des températures aussi hautes "surprend" Armel Terebus, retraité de 82 ans.

"30 degrés début avril, c'est agréable mais inquiétant pour l'avenir", dit cet habitant de Pau, en T-shirt dans son jardin. "Autrefois au printemps, il pleuvait davantage", s'étonne-t-il.