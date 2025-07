Près d'un millier de personnes rendent un dernier hommage au député Marleix

Près d'un millier de de personnes, dont de nombreux responsables politiques nationaux et locaux, ont rendu vendredi un dernier hommage au député Olivier Marleix en l'église d'Anet, la localité d'Eure-et-Loir où il vivait et où il a mis fin à ses jours lundi à l'âge de 54 ans.

"Il vaut mieux être vivant dans un corps mort que mort dans un corps vivant", a déclaré sa fille Anna au début de la cérémonie des obsèques chargée d'émotion dans l'église Saint-Cyr Sainte-Julitte, trop exigüe pour accueillir la forte affluence.

La plupart des participants ont suivi l'hommage, conduit par l'évêque de Chartres Philippe Christory, sur un grand écran installé devant l'entrée de l'édifice.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin (gauche) et le Premier ministre François Bayrou arrivent à l'église d'Anet (Eure-et-Loir) le 11 juillet 2025, pour les obsèques d'Olivier Marleix AFP

Olivier Marleix devait ensuite être inhumé dans la stricte intimité au cimetière de la ville.

"Son départ a été très brutal et très choquant" et "donc tout le monde voulait être là, le gouvernement, le Parlement et puis tant et tant de personnes", "c'est un signe de reconnaissance" autour de "son engagement" et "d'affection pour les siens", a commenté le Premier ministre François Bayrou après la cérémonie.

(De gauche à droite) Le patron des députés LR Laurent Wauquiez, l'ancien ministre Brice Hortefeux et le ministre de la Santé Yannick Neuder arrivent aux funérailles d'Olivier Marleix à Anet vendredi AFP

La veuve du député, ses deux filles, son père, l'ancien secrétaire d’État Alain Marleix, et sa mère Évelyne, étaient entrés dans l'église en suivant le cercueil porté par les sapeurs-pompiers d'Anet, une localité de près de 3.000 habitants dont Olivier Marleix a été le maire de 2008 à 2012 avant d'être élu député.

De nombreuses personnalités politiques ont assisté à la cérémonie, dont François Bayrou, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et celui du Sénat Gérard Larcher.

Les Républicains, la formation politique d'Olivier Marleix, étaient représentés par leur président, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, le patron des députés Laurent Wauquiez, l'ancien chef de gouvernement Michel Barnier, ainsi que les ministres Annie Genevard (Agriculture), Sophie Primas (porte-parole du gouvernement), Yannick Neuder (Santé) et Véronique Louwagie (Commerce). Et les anciens ministres Michèle Alliot-Marie et Brice Hortefeux.

D'autres membres du gouvernement, comme le garde des Sceaux Gérald Darmanin (Renaissance) et le ministre des Relations avec le Parlement Patrick Mignola (MoDem), étaient également présents.

A l'extérieur de l'église, de nombreux habitants de la 2e circonscription d'Eure-et-Loir sont venus se recueillir à la mémoire de leur député, se tenant pour la plupart d'entre eux sous le soleil sur le parvis de l'église, d'autres cherchant refuge à l'ombre des châtaigniers voisins.

L'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie a aussi assisté aux obsèques d'Olivier Marleix vendredi AFP

"Il a toujours été à nos côtés, d'un grand soutien", a confié Sandrine Slimati, professeure dans le réseau d'éducation prioritaire de Dreux, soulignant que le défunt avait "de vraies convictions".