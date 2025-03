Présidence de LR: la porte-parole du gouvernement Sophie Primas soutient Retailleau

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas, membre de LR, a annoncé mardi "apporter (son) soutien à Bruno Retailleau" dans la course à la présidence du parti de droite, en disant par ailleurs "espérer" que le ministre de l'Intérieur reste au gouvernement, dans un entretien au Parisien.

"Je vais apporter mon soutien à Bruno Retailleau (...). C'est un homme de conviction et sincère. Il peut rassembler de la droite dure aux centristes. Je ne partage pas toujours ses positions sur les questions sociétales mais il l'accepte. Avec Retailleau, ce n'est pas qu'une droite conservatrice qui prendrait le pouvoir", explique celle qui est également membre du mouvement libéral de David Lisnard, Nouvelle énergie.

"Je vois beaucoup de Français qui avaient rompu avec LR et qui reviennent par intérêt pour Bruno Retailleau", poursuit l'ancienne sénatrice entrée au gouvernement sous Michel Barnier, et qui relève que "la participation des LR au gouvernement s'est faite via un contrat sur le fait de ne pas renoncer à nos convictions".

"J'espère et je pense que (Bruno Retailleau) va rester (au gouvernement), car il n'y a pas d'écart entre ses positions, celles du Premier ministre et celles du président", note-t-elle encore, disant pour sa part ne pas être confrontée à "des choses orthogonales à (sa) pensée" qui la pousseraient à quitter ses fonctions ministérielles.

A propos de l'élection présidentielle de 2027, Sophie Primas se prononce en outre pour "une primaire ouverte à tous les Français" associant la droite et les macronistes. "Et après, chacun devra se ranger derrière le vainqueur ou rester neutre", plaide-t-elle.