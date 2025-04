Présidence de LR: Michel Barnier redit son soutien à Bruno Retailleau en Savoie

L'ancien Premier ministre Michel Barnier a salué vendredi en Savoie la "loyauté", la "fidélité" et la "détermination" de Bruno Retailleau, en lui assurant de son "vote" dans la course à la présidence des Républicains.

L'ancien chef LR du gouvernement s'exprimait lors d'une réunion publique à la Motte-Servolex avec le candidat Bruno Retailleau, arrivé du département voisin de l'Ain où, coiffé cette fois de sa casquette de ministre de l'Intérieur, il a visité un commissariat et une gendarmerie.

"Je pense que tous les choix et toutes les sensibilités sont respectables. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut voter contre quelqu'un", a d'abord expliqué M. Barnier devant quelque 300 personnes, à trois semaines du vote (17 et 18 mai) des adhérents LR pour choisir leur nouveau chef entre M. Retailleau et le député de la Haute-Loire Laurent Wauquiez.

L'ancien Premier ministre Michel Barnier (d) salue le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, candidat à la présidence de LR, lors d'une réunion publique à la Motte-Servolex, le 25 avril 2025 en SAvoie AFP

"Pourquoi je soutiens Bruno ? Moi, j'ai noté trois mots sur mon bout de papier: loyauté, fidélité, détermination", a enchaîné le Savoyard, évoquant un "compagnon de route" qui a été "un des premiers à (lui) dire oui" pour entrer dans son gouvernement, renversé par l'Assemblée nationale début décembre.

"J'ai déjà dit les raisons personnelles qui font que, sans état d'âme, de tout cœur, je suis à tes côtés, que tu sois le nouveau président des Républicains et puis qu'ensuite, tu saches rassembler tout le monde", a ensuite dit M. Barnier à l'adresse du ministre de l'Intérieur.

L'ancien Premier ministre a aussi estimé que M. Retailleau était en outre l'homme du renouveau du parti des Républicains, pour que "sous (son) impulsion, on continue à regagner centimètre par centimètre, pied à pied, la force que nous avons perdue", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, candidat à la présidence de LR, lors d'une réunion publique à la Motte-Servolex, le 25 avril 2025 en Savoie AFP

Répondant à son interlocuteur, Bruno Retailleau a dit vouloir faire de LR un parti "moderne, populaire, patriote - sans oublier l’Europe", mais aussi celui "de la revalorisation du travail", en soulignant la nécessité de "rassembler sur une politique de bon sens".

"Moi je me présente contre personne. Voter, ce n’est pas diviser", a-t-il encore dit.

Comme à plusieurs reprises ces dernières semaines, M. Retailleau profite géographiquement de déplacements comme ministre de l'Intérieur pour ensuite tenir des réunions publiques en tant que candidat à la présidence LR.

Ce vendredi, il a successivement visité un commissariat de police à Bourg-en-Bresse, tenu une réunion publique à Châtillon-sur-Chalaronne où il a ensuite inauguré une caserne de gendarmerie, avant de terminer sa journée par la réunion publique à la Motte-Servolex.