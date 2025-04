Présidence LR: ces nouveaux adhérents LR attirés par le match Retailleau-Wauquiez

Laurent Wauquiez (c), candidat à la présidence des Républicains (LR) en meeting à Oullins, le 28 mars 2025 dans le Rhône

Il y a ceux qui rentrent au bercail par "fidélité" à Laurent Wauquiez et ceux qui s'engagent pour la première fois, séduits par le "courage" de Bruno Retailleau: tour d'horizons des nouveaux adhérents LR qui affluent pour élire le nouveau patron de la droite.

A Oullins, dans l'agglomération lyonnaise, les participants au meeting du député de Haute-Loire doivent s'armer de patience pour quitter les lieux, les organisateurs ne les laissant passer qu'au compte-goutte pour dénicher parmi eux ceux qui n'ont pas encore adhéré.

La plupart ont déjà sauté le pas, à l'image de Xavier, 54 ans, qui préfère taire son nom de famille, comme beaucoup d'autres personnes interrogées.

Il confie avoir claqué la porte du parti "il y a plus 20 ans", mais il a repris sa carte récemment pour voter par "fidélité à Laurent Wauquiez" dont il espère qu'il pourra accomplir à l'échelon national "ce qu'il a fait" à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le dispositif mis en place place à Oullins témoigne du rôle déterminant qu'auront, une fois encore, les nouveaux adhérents dans le choix du président de LR lors d'un congrès les 17 et 18 mai.

Le parti est d'ailleurs "en passe de doubler" le nombre de ses membres qui était de près de 44.000 au début de la campagne, indique à l'AFP une source du parti. Des chiffres que l'AFP n'a pu vérifier.

"C'est pas gagné"

L'argument de la "fidélité" à Laurent Wauquiez revient avec plus de force encore le lendemain lors d'une autre réunion publique dans son fief du Puy-en-Velay.

"On veut que notre cheval gagne!", s'exclament Louis et Chantal, un couple de retraités qui signent leur chèque d'adhésion juste avant les discours, reconnaissant voter de longue date pour Laurent Wauquiez, mais sans jamais avoir adhéré aux Républicains pour autant.

Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains (LR), lors d'un meeting à Oullins, le 28 mars 2025 dans le Rhône AFP

"Si on est là aujourd'hui, c'est que ce n'est pas gagné pour lui. Il a besoin de notre soutien", renchérissent Monique et Jean, un couple qui a patiemment fait la queue pour -disent-ils- "régulariser" leur situation chez LR.

En Haute-Loire, Laurent Wauquiez se targue d'avoir multiplié par 7 le nombre d'adhérents, passés de 200 à 1.400 depuis la mi-février, et espère même les décupler d'ici la date limite d'adhésion fixée au 17 avril, un mois avant le scrutin.

Si LR a frôlé la disparition en juin lorsque son ancien patron, Eric Ciotti, s'est allié au RN aux législatives, le parti s'est redressé depuis l'arrivée en septembre de Michel Barnier à Matignon, retrouvant des couleurs dans les sondages, en particulier Bruno Retailleau qui attire la lumière à Beauvau.

"Retailleau présidentiable"

A Maisons-Alfort en banlieue parisienne, lors d'un meeting, le Vendéen place à trois reprises dans son discours un appel aux adhésions pour ce qu'il présente comme "l'élection du siècle".

Ici aussi, les bulletins sont distribués généreusement à l'entrée.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lors d'un meeting à Paris, le 26 mars 2025 AFP/Archives

Et comme à Oullins, la plupart des participants ont déjà leur carte, même si certains se plaignent de ne pas l'avoir encore reçue par courrier.

C'est le cas d'Emma Dubois, 23 ans, qui a adhéré pour la première fois dix jours plus tôt, convaincue par le "courage" de Bruno Retailleau, "un présidentiable comme on n'en avait pas connu depuis Nicolas Sarkozy".

Agé de 22 ans, Antoine Luciani raconte comment il a adhéré à la fin février avec ses deux parents, précisant que sa mère avait voté François Hollande en 2012 et Emmanuel Macron en 2017 "et maintenant elle est presque plus à droite que nous".

"Je suis aligné sur les idées de Bruno Retailleau, mais aussi sur celles de François-Xavier Bellamy et Philippe de Villiers. C'est la ligne (conservatrice, ndlr) de ce que devrait être la droite aussi bien d'un point de vue sociétal qu'économique", soutient ce jeune militant.

Au terme du discours du ministre de l'Intérieur, Freddy Onillon, 50 ans, venu avec un ami, se laisse encore le temps de réfléchir avant de reprendre sa carte, même s'il admet "une prédisposition pour la famille LR depuis de longues années".