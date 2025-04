Présidentielle en Equateur: Trump félicite Noboa pour sa réélection, contestée par la candidate de gauche

Cette photo distribuée par le bureau de presse de la présidence équatorienne montre le président et candidat présidentiel, Daniel Noboa, saluant des partisans accompagné de sa fille Luisa (g.), son épouse Lavinia Valbonesi, et leurs enfants Alvaro (g.) et Furio, après avoir voté à Olon, Equateur, le 13 avril 2025