Prison pour les 100 plus gros narcotrafiquants: Darmanin annoncera son choix mercredi

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a indiqué vendredi, après avoir visité la maison centrale de Saint-Maur (Indre), quatrième et dernier établissement pré-sélectionné pour accueillir les 100 plus gros narcotrafiquants de France à partir de juillet, qu'il annoncerait son choix mercredi.

"Cette prison de haute sécurité sera choisie, très rapidement, mercredi prochain, pour que, dès le mois de mars, on sorte les détenus qui n'ont rien à voir avec les narco-bandits dangereux" de la prison choisie, a annoncé M. Darmanin.

Le ministre a aussi présenté un calendrier prévisionnel d'ici son ouverture prévue le 31 juillet: "un mois, un mois et demi de travaux, notamment de travaux technologiques pour ne pas qu'on communique vers l'extérieur, d'y revoir les services informatiques, et l'intégralité du site".

Cette période devra être utilisée pour "former les agents, faire les recrutements qu'il faut", renforcer les hôpitaux, "la police et la gendarmerie", mais aussi "le tribunal et la cour d'appel" de la zone concernée.

"Puis, l'arrivée des prisonniers" est prévue "entre mai et juin, pour que le 31 juillet, de façon définitive, cette prison occupe les 100 premiers narcotrafiquants", a-t-il énoncé.

M. Darmanin a aussi précisé qu'il reverrait les syndicats nationaux de l'administration pénitentiaire en amont de ces annonces: "nous allons travailler ensemble", a-t-il promis.

Le ministre doit donc maintenant trancher entre l'établissement de Saint-Maur, la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône), le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), et surtout celui ultra-sécurisé de Condé-sur-Sarthe (Orne), pour accueillir cette future prison de haute sécurité spécialisée.

C'est dans cette dernière que le narcotrafiquant Mohamed Arma est incarcéré depuis son arrestation en Roumanie samedi. Son cas, après son évasion sanglante qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires, a plusieurs fois été invoqué par M. Darmanin pour justifier la création d'une nouvelle prison destinée aux trafiquants de stupéfiants et fondée sur un nouveau régime carcéral d'isolement inspiré de la lutte anti-mafia en Italie.

Cette première prison sera suivie "d'autres plus tard", "pour que nous ayons quatre établissements d'ici 2027" afin de placer entre 600 et 700 détenus dans ce nouveau régime", a réaffirmé vendredi M. Darmanin.