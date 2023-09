Prix de l'Arc de Triomphe: 15 pur-sang d'exception pour un titre mondial

Le favori français Ace Impact, l'irlandaise Free Wind pour Lanfranco Dettori, la japonaise Through Seven Seas: 15 pur-sang d'exception vont s'affronter dimanche à ParisLonchamp dans le 102e Prix de l'Arc de Triomphe pour un titre de champion du monde du galop.

La course de 2.400 mètres, dotée de cinq millions d'euros d'allocation, parrainée par le Qatar, sera marquée par la dernière participation dans cette course mythique du crack jockey italien, Lanfranco Dettori, 52 ans.

"Frankie" a gagné six fois la course et a entamé sa tournée d'adieux cette année.

Il montera la jument Free Wind pour son fidèle entraîneur John Gosden, l'homme qui a façonné sa carrière au plus haut niveau.

- Ace Impact favori -

Le français Ace Impact, invaincu en cinq courses, partira favori. Il a gagné le Prix du Jockey Club et découvrira la distance de 2.400 mètres.

Son entraîneur Jean-Claude Rouget, lauréat en 2020 de l'Arc avec Sottsass, est "confiant" pour le succès de son pur-sang au mental "exubérant", confié à l'Italien Cristian Demuro.

Le jockey italien Cristian Demuro (g) sur "Sottsass" remporte le Prix de l'Arc de Triomphe, le 4 octobre 2020 à l'hippodrome Paris Longchamp AFP/Archives

"Demuro est calme. Tout est facile avec lui. Le cheval une fois posé a gagné tout ce qu'on lui a proposé de battre", a rappelé Jean-Claude Rouget mardi lors d'une conférence de presse.

Dimanche, le terrain sera bon souple: "Ace Impact a une grande action et devrait être à l'aise sur une piste rapide", affirme-t-il.

Un autre français, Feed The Flame, dans l'écurie de Pascal Bary tentera de lui barrer la route sous la selle du Belge Christophe Soumillon. Il a fini 2e dans le Prix Niel, une course préparatoire à l'Arc après son succès dans le Grand Prix de Paris.

Ce cheval "attentiste" a le temps de se mettre en jambe sur ce tracé. Il est capable d'accélérer et devrait bien courir dimanche", estime M. Bary.

Attention aussi à Simca Mille, quatre courses, trois victoires, dans les boxes de Stéphane Wattel qui lui a évité les durs combats.

"Il va courir sur sa fraîcheur, en pleine possession de ses moyens", affirme-t-il même si ce cheval "fougueux et intelligent" fera partie des seconds couteaux.

- Les autres forces européennes -

L'entourage du cheval irlandais Continuous a versé 120.000 euros pour que son mentor Aidan O'Brien l'engage hors délais.

L'entraîneur irlandais Aidan O'Brien, le 3 juin 2022 à Epsom AFP/Archives

"L'Arc a toujours été dans notre tête. Ses dernières victoires à York et Doncaster étaient impressionnantes. Il a démontré sa bonne forme avec tous types de terrain. C'est un cheval dur, on tente l’aventure", a dit le maître basé à Ballydoyle.

Le 6 ans anglais Hukum, vainqueur en juillet des King George VI And Queen Elizabeth Stakes à Ascot, tentera de garder le trophée dans son pays, après le succès d'Alpinista l'an dernier. Hukum est un miraculé. En juin 2022, il s’est blessé à un postérieur après son succès dans la Coronation Cup. Une opération lui a permis de réparer sa fracture, grâce à la pose de plusieurs vis.

"Hukum est mieux que jamais, il a gagné en vitesse. Il n'a couru que deux fois cette saison mais court bien sur sa fraîcheur", a commenté son entraîneur Owen Burrows.

L’Allemagne sera représentée par Henk Grewe, à la tête d'une centaine de chevaux à Cologne. Il sellera Mr Hollywood, 3 ans, et Sisfahan, 5 ans.

"Mr Hollywood a fini 2e dans le Derby Allemand et a progressé depuis. Sisfahan, c'est le souhait du propriétaire de participer", a-t-il dit.

- Through Seven Seas pour le Japon -

Malgré leurs multiples tentatives depuis leur première participation en 1969, les Japonais n'ont jamais remporté l'Arc.

Le jockey Christophe Lemaire à l'issue du Prix de l'Arc de Triomphe, le 2 octobre 2022 sur l'hippodrome de Paris Longchamp AFP/Archives

Leur rêve peut se réaliser avec la jument Through Seven Seas, pilotée par Christophe Lemaire et entraînée par Tomohito Ozeki. Elle s'est révélée en juin en terminant 2e dans le Takarazuka Kinen à Hanshin.

Mercredi sur la piste des Aigles à Chantilly (Oise) "on a pu voir ses belles foulées à la fin", a relevé M. Ozeki lors d'une conférence de presse mercredi. Christophe Lemaire a noté, lui, "sa grande action, sa fluidité et sa puissance". "Un sacre serait un événement important pour le Japon", affirme le jockey français, tête de liste au pays du Soleil Levant.