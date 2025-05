Procès en vue pour viols pour l'ex-champion de natation Yannick Agnel

L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera jugé pour viols sur la fille de son entraîneur, âgée de 13 ans à l'époque mais son avocate a annoncé qu'elle ferait appel de son renvoi devant la cour criminelle.

Le nageur est soupçonné d'avoir eu une relation en 2016 avec la fille de son ancien entraîneur alors qu'il était hébergé chez lui. Il était âgé de 24 ans et elle n'en avait que 13. Il a toujours plaidé une relation consentie et amoureuse.

Thomas Wetterer, avocat de Naomé Horter, aujourd'hui âgée de 23 ans, a fait part du soulagement de cette dernière et de ses parents à l'annonce de la mise en accusation.

"Le juge d'instruction mulhousien réaffirme quelque chose qui devrait être naturel dans le sens commun, c'est qu'un homme de 23 ans ne peut pas avoir de rapport sexuel avec une enfant de 13 ans", a commenté Me Wetterer.

L'ex-champion, qui aura 33 ans en juin, "a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin" des chefs de viols sur une mineure de moins de 15 ans, a indiqué dans un communiqué le procureur de la République de Mulhouse, Nicolas Heitz. Il est également poursuivi pour agressions sexuelles sur la même victime.

Il a en revanche bénéficié d'un non-lieu d'agressions sexuelles commises sur mineur de plus de 15 ans concernant une autre personne, a précisé le procureur.

Yannick Agnel "demeure présumé innocent", a ajouté M. Heitz, qui avait requis la mise en accusation le 7 mars dernier. Il est maintenu sous contrôle judiciaire.

Contactée par l'AFP, Céline Lasek, une des avocates du nageur, a indiqué qu'elle ferait appel de ce renvoi devant la cour criminelle, une instance composée uniquement de juges professionnels chargés de juger les crimes passibles de 15 à 20 ans de prison.

Différence d'âge

L'ordonnance précise que les faits se sont produits entre le 31 décembre 2015 et le 31 août 2016 dans différents lieux: Mulhouse et la proche commune de Riedisheim, en Thaïlande et en Espagne (à Ténérife et en Sierra Nevada).

L'enquête avait débuté à l'été 2021 à la suite du dépôt de plainte de Naomé Horter, la fille de l'ancien entraîneur du nageur, Lionel Horter.

L'adolescente était également licenciée au club à l'époque mais a depuis abandonné la natation.

Lionel Horter, entraîneur du nageur Yannick Agnel, lors d'une conférence de presse, le 31 mars 2016 à Montpellier AFP/Archives

L'enquête avait débouché sur la mise en examen du nageur cinq mois plus tard, le 11 décembre 2021. A l'issue de 48 heures de garde à vue, Yannick Agnel avait "reconnu la matérialité des faits reprochés, même si pour certains viols il a un problème de mémoire", avait expliqué la procureure de la République d'alors, Edwige Roux-Morizot.

Yannick Agnel a toujours nié l'emprise qu'il pouvait avoir sur la jeune femme.

Mais Mme Roux-Morizot estimait que "les faits sont constitutifs de viols et d'agressions sexuelles en raison de la différence d'âge, car la justice considère qu'il y a une véritable contrainte morale".

Yannick Agnel, retraité depuis 2016, possède l'un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012 sur le 200 m nage libre et le relais 4x100 m, avant d'être sacré champion du monde dans ces deux disciplines en 2013.