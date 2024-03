Proche-Orient : pourquoi l’Esplanade des Mosquées est-elle un lieu très sensible ?

Qu'est ce que le Mont du Temple ou l'Esplanade des mosquées ?

L'Esplanade des mosquées est une plateforme de plus de 14 hectares en hauteur sur la vieille ville de Jérusalem. Elle est le troisième lieu saint de l'Islam derrière La Mecque et Médine. Elle est nommée par les musulmans et les Palestiniens musulmans le Al-Haral al-Charif, le "noble sanctuaire" ou simplement Al-Aqsa. Le site abrite le Dôme du Rocher. Cet édifice imposant au dôme doré contient en son sein un rocher. Et ce, selon la tradition musulmane, il serait l'emplacement où le prophète Abraham aurait offert en sacrifice un de ses fils, Isaac. C'est également sur ce rocher que le Prophète Mohammed s'éleva au ciel. Il rencontre lors de son voyage nocturne les Prophètes Abraham, Moïse et Jésus. Le Dôme du Rocher, construit en 691 est un trésor de l'architecture islamique. Au sud de l'esplanade se trouve la mosquée Al-Aqsa, la "mosquée lointaine". Elle a été également construite au VIIème siècle.

Des fidèles musulmans prient lors de l'Aïd sur l'Esplanade des Mosquées ce 28 juin 2023. AP/ Mahmoud Illean

Cette Esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'Islam, est construite sur les fondations du bâtiment le plus important de l'histoire du judaïsme. C'est là que se dressait le temple de Salomon construit au Xème siècle avant notre ère puis détruit par Babylone au VIIème siècle, toujours avant notre ère. Il sera à nouveau reconstruit par les Hébreux pour être définitivement rasé par les Romains en l’an 70.

Aujourd'hui Il reste un vestige du Temple. Il s'agit du mur des Lamentations ou mur occidental. Ce mur d'enceinte soutient l'Esplanade des Mosquées. Les juifs estiment qu'il est le lieu de prière le plus important de leur religion. Il est également l'endroit le plus proche de la partie centrale du Temple, "le Saint des Saints", qui contenait les Tables de loi données par Dieu à Moïse selon la tradition juive. "Le Saint des Saints" se trouve aujourd'hui sous l'actuelle Esplanade des Mosquées.

Des milliers de juifs prient devant le mur des Lamentations ce 10 janvier 2024 pour réclamer la libération des otages détenus à Gaza par le Hamas. AP Photo/Leo Correa

Qui est aujourd'hui responsable du site ?

En 1967, Jérusalem-Est et l'Esplanade des Mosquées se trouve sous souveraineté jordanienne. Mais lors de la guerre des Six Jours (du 5 au 10 juin 1967) les forces israéliennes s'emparent de la vieille ville de Jérusalem. Le conflit entre Arabes et Israéliens a, durant cette période, encore une dimension nationale et pas seulement religieuse. Moshé Dayan, ministre israélien de la Défense convoque alors en 1967 les autorités religieuses musulmanes qui gèrent le site, le Waqf. Il ne veut pas changer les habitudes religieuses de ce lieu.

Des soldats de l'armée israélienne prient devant le mur des Lamentations ce 8 juin 1967. AP Photo

La fondation islamique fondée et financée par la Jordanie conserve donc cette gestion des lieux saints musulmans. Mais la sécurité est désormais assurée par la police israélienne. Des années 1960 à 2000, les autorités israéliennesfont en sorte que les juifs israéliens ne se rendent pas sur l'Esplanade des Mosquées pour prier afin d'éviter toute confrontation avec les Palestiniens. Les musulmans peuvent ainsi se rendre sur le site à n'importe quelle heure pour aller prier, protégés par des policiers israélien

Le gouvernement israélien de l'époque décide cependant en 1967 de détruire le quartier maghrébin pour construire une vaste place capable d'accueillir quelques 70 000 fidèles devant le mur des Lamentations. Ce lieu, appelé le "Kotel", devient un endroit de prière pour de nombreux juifs.

Pourquoi ces dernières années l'Esplanade des Mosquées est devenue un lieu de tensions entre Israéliens et Palestiniens ?

Les premières tensions démarrent en 2001. Ariel Sharon, alors chef du Likoud et opposé à une solution à deux États, se rend sur l'Esplanade des Mosquées ou Mont du Temple. Sa visite est mal perçue par les Palestiniens, ce qui provoque des affrontements et une intervention de la police israélienne. C'est le début de la deuxième Intifada (2001-2004) qui fait un peu plus de 4000 morts palestiniens et 1500 morts israéliens.

De plus en plus de juifs se rendent sur l'Esplanade des Mosquées et n'hésitent pas à effectuer des gestes de prière sur ce site musulman. Ils enfreignent les engagements israéliens de 1967 auprès des autorités religieuses musulmanes.

Selon le groupe juif religieux Beyadenu, plus de 50 000 juifs sont venus sur l'Esplanade des Mosquées entre septembre 2021 et septembre 2022 (année juive) soit le double de l'année précédente. Ces visiteurs effectuent des rites sur ce site ce qui fait grandir les tensions entre juifs et musulmans dans la ville. Le Waqf a demandé à la police israélienne de faire respecter l'accord de 1967, en vain. Itamar Ben Gvir, ministre d'extrême droite, milite pour que les juifs puissent venir prier sur l'Esplanade.

Au printemps 2022 des affrontements ont lieu entre des Palestiniens et des policiers israéliens. Des juifs religieux voulaient sacrifier un agneau sur le troisième lieu saint de l'Islam. Ces derniers mois l'accès des fidèles musulmans à l'Esplanade des Mosquées devient plus difficile.

En pleine guerre à Gaza, le gouvernement israélien a précisé que le nombre de fidèles autorisés à se rendre sur l'Esplanade des Mosquées serait réévalué chaque semaine en fonction de critères de sécurité. Le mois de jeûne musulman voit des dizaines de milliers de fidèles venir chaque année y prier.

Washington, pour sa part, appelle Israël à "faciliter l'accès au Mont du Temple pour les fidèles pacifiques pendant le ramadan, conformément aux pratiques passées".